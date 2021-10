Sportcheck

Neben Fahrrädern, die sich täglich bei Eurosport von A nach B bewegen, rollt der Ball für die Nationalmannschaften in dieser Woche. Bei den sportlichen News hat Sky einen Coup gelandet und die DAZN-Konkurrenz ausgestochen.

Die Sport-Highlights der nächsten Tage:

Ab dieser Saison und bis vorerst einschließlich 2024/25 berichtet Sky in Deutschland über die NHL, die anerkannt beste Eishockey-Liga der Welt. Der neue Vertrag umfasst die Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege. Rund 300 Spiele will der Sender pro Saison zeigen. Mehr denn je im deutschen Fernsehen. Winter Classic, All Star-Game und die Play-Offs um den Stanley-Cup sind im Paket mit enthalten. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Eishockeyfans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein. Und es wird auch Highlight-Magazine im Programm geben. Los geht´s mit der Eröffnungsnacht am 12. auf den 13. Oktober: Titelverteidiger Tampa Bay Lightning trifft ab 01.30 Uhr auf die Pittsburgh Penguins, danach spielen Neuling Seattle Kraken bei den Vegas Golden Nights. Tags darauf wird Sky auch das erste Saisonspiel der Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl live übertragen. Ab 04.00 Uhr gegen die Vancouver Canucks.„Mit Leon Draisaitl, der 2020 als MVP der Liga ausgezeichnet wurde, Tim Stützle, der im selben Jahr an Position drei des Drafts gewählt wurde, und vielen mehr spielt derzeit eine goldene Generation junger deutscher Spieler in der NHL. Auf ihre Auftritte und die der weltbesten internationalen Eishockey-Stars dürfen sich unsere Kunden in den kommenden vier Jahren freuen. Die NHL ist einer der attraktivsten Sportwettbewerbe weltweit und bringt neben Fußball, Motorsport, Handball, Tennis, Golf und Leichtathletik eine tolle neue Sportart in unser Programmangebot“, kommentiert Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland, den Rechteerwerb.Der Doppelpass für die 2. Fußball-Bundesliga auf Sport1 hat nun einen Titelsponsor: Das Talkformat am Montagabend ab 21.45 Uhr heißt nun durch das Engagement des Technologieunternehmens Machineseeker Group GmbH– und ist verbunden mit einer Charity-Aktion mit TruckScout24 , bei der jeweils ein Trikot mit Autogrammen zugunsten der Deutschen Sporthilfe versteigert wird. Die Machineseeker Group GmbH war bereits während der Darts-WM beim Sender aktiv und engagiert sich bei gleich acht Vereinen der 2. Fußball-Bundesliga.Das neue DAZN-Formatstartete bereits – und dabei durchleuchtete Ralf Rangnick (mit Moderator Alex Schlüter und Trainer Julian Nagelsmann ) den FC Bayern München. «Decode» sieht vor, stets einen Fußball-Topklub aus Europa detailliert zu untersuchen. Die nächsten Spiele des am Sonntag gegen Frankfurt in der Bundesliga erstmals unterlegenen Rekordmeisters zeigt DAZN am 17. und 20. Oktober – erst den nationalen Gipfel an einem Sonntagnachmittag beim Tabellenzweiten Bayer Leverkusen, dann Mittwochabend das Champions League-Match bei Benfica Lissabon.Die Telekom setzt sich für mehr Diversität im eSports und Gaming ein. Denn angeblich sind zwar 48 Prozent der Computer- und VideospielerInnen in Deutschland Frauen, bei den weiblichen eSports-Profis soll die Quote aber bei unter fünf Prozent liegen. Daher wurde die Initiative #equalesports für mehr Gleichberechtigung ins Leben gerufen. Unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Kultur oder sozialem Status soll künftig gespielt werden, sich Frauen im männerdominierten Profibereich behaupten. Im global größten eSports-Spiel «League of Legends» gibt es deshalb die erste rein weibliche Profi-Mannschaft in Deutschland.Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, inzwischen 46 Jahre alt, ist unter die Winzer gegangen. Beim ADAC GT Masters wird sein Champagner allerdings über den jeweiligen Sieger geduscht. An den ersten drei Tagen im Oktober bei den Rennen auf dem Sachsenring war das wieder der Fall. Nitro hat sie im Free-TV gezeigt, TVNow und adac.de/motorsport im Livestream. Die letzten zwei Rennen finden vom 22. bis 24. Oktober auf dem Hockenheimring und vom 5. bis 7. November auf dem Nürburgring statt.* Montag, 14.00 Uhr: The Women´s Tour (Radrennen, 1. Etappe von Bicester nach Banbury, Eurosport)* Montag, 16.00 Uhr: Coppa Bernocchi (Radrennen der Herren aus der Lombardei, Eurosport)* Montag, 19.00 Uhr: Ultimate Showdown (Tennisturnier der Männer aus Peking, Halbfinale, Eurosport)* Dienstag, 16.00 Uhr: Binche-Chimay-Binche (Radrennen der Herren, Eurosport)* Dienstag, 18.55 Uhr: Eisbären Berlin - HC Lugano (Eishockey, Champions League, Sport1)* Dienstag, 19.00 Uhr: Bahn-EM (Radsport aus Grenchen, Eurosport)* Mittwoch, 15.30 Uhr: Mailand - Turin (Radrennen der Herren, Eurosport)* Mittwoch, 18.30 Uhr: SSC Schwerin - SC Potsdam (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport1)* Mittwoch, 19.25 Uhr: Sparta Prag Pinguins - Bremerhaven (Eishockey, Champions League, Sport1+)* Mittwoch, 20.30 Uhr: Lausanne HC - Adler Mannheim (Eishockey, Champions League, Sport1)* Mittwoch, 21.00 Uhr: Chelsea London - VfL Wolfsburg (Fußball, Champions League Damen, DAZN)* Donnerstag, 16.00 Uhr: Gran Piemonte (Radrennen der Herren, Eurosport)* Donnerstag, 17.45 Uhr: Deutschland - Israel (Fußball, U21, EM-Qualifikation, ProSieben Maxx)* Donnerstag, 18.00 Uhr: SC Freiburg - St. Pauli Hamburg (Fußball, Freundschaftsspiel zur Eröffnung des neuen Europa-Park-Stadions, Sport1)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Deutschland - Griechenland (Handball, EM-Qualifikation, Sport1)* Freitag, 20.00 Uhr: SC Potsdam - NawaRo Straubing (Volleyball, Bundesliga der Frauen, Sport1)* Freitag, 20.45 Uhr: Deutschland - Rumänien (Fußball, WM-Qualifikation, RTL)* Samstag, 12.00 Uhr: Lombardei-Rundfahrt (Radrennen der Herren, Eurosport)* Samstag, 13.00 Uhr: Tourenwagen-DTM (Motorsport, 15. Lauf auf dem Norisring, Sat.1)* Samstag, 14.00 Uhr: Spvgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 (Fußball, Frankenderby der Regionalliga Bayern, BR)* Samstag, 17.50 Uhr: FC Bayern München - TSG Hoffenheim (Fußball, Frauen-Bundesliga, ARD)* Samstag, 17.45 Uhr: Schwäbisch Hall Unicorns - Dresden Monarchs (Football, German Bowl in Frankfurt, Sport1)* Samstag, 18.30 Uhr: HSG Wetzlar - Frisch Auf Göppingen (Handball, Bundesliga, Sky)* Samstag, 23.40 Uhr: Robin Krasniqi - Dominic Bösel (Boxen, WM im Halbschwergewicht, ARD)* Sonntag, 15.00 Uhr: Paris - Tours (Radrennen, Eurosport)* Sonntag, 15.25 Uhr: Atlanta Falcons - New York Jets (Football, NFL, ProSieben)* Sonntag, 16.00 Uhr: Frankfurt Skyliners - Hamburg Towers (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 16.55 Uhr: Adler Mannheim - Ingolstadt Panther (Eishockey, DEL, Sport1)* Sonntag, 20.15 Uhr: Sieger aus Italien - Spanien gegen Sieger aus Belgien - Frankreich (Fußball, Nations League, Finale, Halbfinals am Mittwoch und Donnerstag zuvor, ARD)