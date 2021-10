«Lets Love»: RTLZWEI startet Zarrellas Dating-Format noch im Oktober

TV-News

RTLZWEI startet die neue Vorabend-Sendung mit Jana Ina Zarrella Ende Oktober am täglichen Vorabend.

Dass RTLZWEI das holländische Dating-Format «Let Love Rule», das mittlerweile auch in Belgien, Schweden, England und Portugal adaptiert wurde, unter dem Namenadaptieren würde, war bereits seit Mai bekannt . Nun hat der Grünwalder Sender auch einen Starttermin für die von Jana Ina Zarrella moderierte Vorabendsendung gefunden. Los geht es demnach ab dem 25. Oktober um 17:05 Uhr. RTLZWEI zeigt jeweils eine Ausgabe von Montag bis Freitag.Der Sender verspricht mit der Sendung „nichts weniger als die wahrscheinlich ehrlichste Datingshow unserer Zeit“, denn Zarrella begleitet in jeder der 80 bestellten Folgen drei parallel erzählte Dates und soll so das Publikum weg vom schnellen Swipen und Speed-Dating hin „zum echten und intensiven Slow-Dating“ führen.In der von Bildergarten Entertainment produzierten Sendung ziehen zwei Singles, die als „ganz normal“ beschrieben werden und einander völlig unbekannt sind, gemeinsam in eine romantische Hütte. Dort sollen sie sich kennen lernen und einen ganzen Tag und eine ganze Nacht miteinander verbringen. Nach 24 Stunden entscheiden sie, ob sie das Abenteuer gemeinsam fortsetzen wollen. Dabei kann das Date bis zu fünf Tage dauern und die Singles können Tag für Tag herausfinden, ob sie ihren Weg auch im wahren Leben gemeinsam gehen wollen, oder die Hütten wieder als Singles verlassen.