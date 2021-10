«Das Supertalent» startet gut - oder?

Quotennews

Mit komplett neuer Jury und Jury-Legende Bohlen startete gestern «Das Supertalent»! Kann das gutgehen?

Im Hause RTL ergaben sich in der letzten Zeit einige Planänderungen. Inhaltlich plant der Sender einen Kurswechsel, ein neues Image samt neuer Logos sollte her und in die Kategorie dieser "großen Änderungen" gehört auch, dass sich Dieter Bohlen vom Sender verabschiedete. Die jahrelang gesendeten Bohlen-Formate wie unter anderemmöchte RTL jedoch als starke Marken nicht links liegen lassen, weswegen sich um eine neue Jury und Moderation bemüht wurde. Mit Lola Weippert und Chris Tall führen zwei junge Kräfte durch die neu aufgelegt Show und in der Jury sollen Michael Michalsky, Motsi Mabuse, Riccardo Simonetti und eigentlich Lukas Podolski die Acts bewerten. Letzterer ist jedoch an Corona erkrankt und wurde vom Sender vorerst durch die Ehrlich Brothers ersetzt.Bleibt die Frage, ob «Das Supertalent» ind seiner 15. Staffel ohne Altmeister Dieter funktioniert. Für den gestrigen Staffelstart lässt sich dies anhand der Quoten leicht beantworten: Jein! Grundsätzlich sind 2,28 Millionen Zuschauer mit Abstand der beste Wert eines privaten Senders in der gestrigen Primetime und die 0,87 Millionen Zielgruppen-Zuschauern markieren kurzerhand das beste Primetime-Ergebnis aller Sendern gestern. Doch so wirklich will keine Euphorie aufkommen. Ob dies nun daran liegt, dass der letzte Staffelstart am 17. Oktober 2020 mit 3,33 Millionen Zuschauern und vor allem 1,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen so viel besser wirkte oder es tatsächlich am Fehlen Bohlens liegt?Die Marktanteile von gestern attestieren jedenfalls einen grundsoliden bis durchaus guten Abend. Insgesamt lag RTL mit 8,8 Prozent über dem Senderschnitt und an 14,6 Prozent Marktanteil bei der Zielgruppe ist wirklich nichts auszusetzen. Abzuwarten wird sein, ob zur ersten Folge lediglich einige Zuschauer einschalten wollten, um «Das Supertalent» ohne Bohlen zu bestaunen und das Interesse nun nachlassen wird. Wir werden es in den nächsten Wochen herausfinden! Im Anschluss an «Das Supertalen» legteeinen ebenfalls ordentlichen Start hin. Das Format mit Jan Köppen hielt 1,39 Millionen Zuschauer und somit den Marktanteil bei 7,7 Prozent. Die Zielgruppe ergab sich mit 0,67 Millionen Zuschauern ab 22:45 Uhr, wodurch der Marktanteil hier bei 13,8 Prozent gehalten werden konnte. Ebenfalls kein schlechter Start.