Facebook & Co. nicht erreichbar

Vermischtes

Am späten Montagnachmittag sind die Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und WhatsApp down.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Ein ungewohntes Bild bietet sich am Montagnachmittag vielen Social-Media-Nutzern, denn die zur Facebook, Inc. gehörenden Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp sind derzeit nicht erreichbar. Diese Nachricht ist für das von Mark Zuckerberg geführte Unternehmen ein weiterer harter Schlag einen Tag, nachdem sich die ehemalige Manager Frances Haugen als Whistleblowerin offenbart hatte.Zuletzt lieferte Haugen Schlüsselinformationen für eine Artikel-Serie im ‚Wall Street Journal‘, bei der sie auf die negativen Auswirkungen des Foto-Netzwerkes Instagram auf junge Nutzer sowie den Umgang von Facebook mit Wahlen und möglichen Manipulationen. Sie wirft dem Unternehmen vor, nicht offen genug mit dem Thema umzugehen, dass Facebook Schaden anrichten könne. Hauge erklärte, dass es „Interessenkonflikte" zwischen dem gegeben habe, „was für die Öffentlichkeit gut war und was für Facebook gut war". Warum die drei Dienste nun aber nicht verfügbar sind, ist derzeit unklar.Facebook ließ via Twitter verlauten, dass dem Unternehmen bekannt sei, dass einige Nutzer Probleme beim Zugriff auf die Produkte und Apps hätten. „Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder in den Normalzustand zu bringen, und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten“, heißt es in dem Tweet weiter. Bei Twitter trenden derzeit die Hashtags "#whatsappdown" und "#facebookdown". Der Aktienkurs von Facebook, Inc. befindet sich derweil im Sinkflug. Wie das Portal „Der Aktionär“ schreibt, verlor der Kurs über fünf Prozent an der Wall Street. Dies entspreche in etwa 50 Milliarden US-Dollar Börsenwert.