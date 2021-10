«Unter Uns»: Mirja du Mont zieht in die Schillerallee ein

TV-News

Schon in der kommenden Woche startet der Gastauftritt von Mirja du Mont, die als Mareike Ott auftreten wird.

Derzeit kann die Daily-Soapfrischen Wind gut gebrauchen und die RTL-Serie weiß auch schon, wer diesen besorgen soll: Mirja du Mont. Die Schauspielerin und ehemaliges Playmate wird ab dem 12. Oktober in Folge 6.716 in der Kölner Schillerallee einziehen und dabei Mareike Ott verkörpern, die das Leben „ganz schön durcheinander“ bringen werde, wie es seitens der Fernsehsendung heißt.Mareike taucht plötzlich in Köln auf, allerdings nicht ohne Grund. Die temperamentvolle Blondine hat eine gemeinsame Vergangenheit mit den Weigels. Corinna Weigel (Nina Weisz) ist eine alte Freundin von ihr und während die Beiden früher auf den Malediven noch die gemeinsame Leidenschaft für Meer, Wellen und Surfen teilten, sucht Mareike jetzt Unterstützung bei der Jobsuche. Doch Corinna hat anderes im Sinn und will ihrer Freundin lieber etwas ganz anderes schmackhaft machen: ihren Schwager Till Weigel (Constantin Lücke). Corinna hält die Beiden für ein Traumpaar.„Es ist für mich eine Ehre bei so einer beliebten Serie mitzuspielen. Die Fans dürfen sich auf viele tolle Geschichten freuen, vor allem wenn Till Weigel und ich uns in der Konditorei näherkommen. Wer hier wohl wen vernaschen will?“, schmunzelt Mirja du Mont. Freuen würden sich die Verantwortlichen neben „tollen Geschichten“ vor allem über tolle Quoten, denn zuletzt performte «Unter uns» keineswegs überragend auf dem Quotenmarkt. Zwar blieb die Reichweite mit knapp unter einer Million Zuschauer recht konstant in diesem Jahr, doch in den vergangenen Wochen rutschte die von der UFA produzierte Serie auffällig oft unter die Zehn-Prozent-Marke in der Zielgruppe. Vor zwei Wochen standen gar zeitweise nur 6,7 Prozent auf der Uhr.