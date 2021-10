Von Football über DTM bis Fußball - Der sportliche Samstag

Quotennews

Wenn auch keine großen Turniere, Olympia oder Weltmeisterschaften laufen - der Samstag hielt für Sport-Fans einiges bereit!

Den Anfang des sportlichen Samstags machte Sat.1 mitund den Live-Übertragungen vom Hockenheimring. Das angesehene Rennen aus Deutschland generierte ab 13 Uhr 0,22 Millionen Zuschauern und sicherte Sat.1 so 2,9 Prozent Marktanteil mit seinen Vorberichten. Die Zielgruppe hielt sich noch mehr als bedeckt und 0,084 Millionen Zuschauer bescherten 4,3 Prozent des Marktes. Besser wurde es mit dem Rennstart um 13:30 Uhr. Der Marktanteil kletterte mit 0,37 Millionen Zuschauern auf 4,3 Prozent und 0,11 Millionen aus der Zielgruppe sorgten entsprechend für 5,9 Prozent. Damit war um etwa 15:00 Uhr das erste Highlight bewältigt und der Zuschauer konnte sich 17:55 Uhr entspannen.Dann aber startete ProSieben Maxx mitdurch. Das Spiel zwischen den Arkansas Razorbacks und den Georgie Bulldogs verfolgten im ersten Viertel 0,086 Millionen Zuschauer und wiederum 0,055 Millionen Zielgruppenzuschauer. Die Marktanteile ergaben daher dünne 0,6 Prozent insgesamt und ordentliche 1,7 Prozent am Markt der Zielgruppe. Am besten schnitt das dritte Viertel ab, denn hier steigerte sich die Zuschauerzahl auf 0,13 Millionen, während der Marktanteil auf 0,5 Prozent sank. Die Zielgruppe zeigte sich ebenfalls zu dieser Zeit mit 0,073 Millionen Zuschauern am stärksten (1,3 Prozent Marktanteil).In natürlich deutlich anderen Sphären bewegte sich des Deutschen liebster Sport: Der Fußball.um 23:00 Uhr im Zweiten sorgte mit noch 1,73 Millionen Zuschauern für einen Marktanteil von 11,7 Prozent. Die jüngeren Zuschauer hielten mit 0,32 Millionen ganze 7,8 Prozent am entsprechenden Markt. Dieim ersten stellte das erfolgreichste sportliche Format gestern. Bereits ab 18:00 Uhr verfolgten die Show 2,37 Millionen Zuschauern, wobei sich das Format ab 18:30 Uhr und den Bundesliga-Partien auf 3,96 Millionen steigerte. Die Marktanteile lagen in der ersten halben Stunde bei 17,0 Prozent und später bei starken 20,8 Prozent. Ähnlich lief es bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier startete das Erste mit 0,36 Millionen und landete nach 30 Minuten bei 0,69 Millionen. Die Marktanteile hier lagen vorerst bei 13,3 Prozent und später bei 18,0 Prozent.