«Trucker Babes» startet nicht in Bestform in die neue Staffel

Quotennews

Kabel Eins konnte stets auf die Dokusoap setzen. Doch schon in der letzten Staffel schwächelte das Format und auch der Auftakt der neunten Staffel lag hinter den erhofften Werten.



Bei Kabel Eins startete am gestrigen Abend die Dokusoapin eine neue Staffel. Zum Ende der vergangenen Staffel hatte das Format immer größere Schwierigkeiten. So schalteten Mitte August nicht mehr als 0,55 Millionen Fernsehende ein, was lediglich mauen 2,1 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,22 Millionen Umworbenen wurde eine mäßige Quote von 3,5 Prozent ermittelt.Zum neuen Staffelstart war nun zumindest eine Verbesserung auf 0,90 Millionen Fernsehende und passable 2,9 Prozent Marktanteil möglich. Man liegt jedoch weiterhin deutlich hinter den Werten der Frühjahrsstaffel 2021, bei der stets mehr als eine Million Zuschauer eingeschalten hatten. Damals lag man auch in der Zielgruppe beinahe ausschließlich über dem Senderschnitt. Am gestrigen Abend blieben für die 0,36 Millionen Jüngeren lediglich annehmbare 4,1 Prozent Marktanteil übrig.VOX zeigte zur Primetime eine weitere Wiederholung von, bei der Tim Mälzer gegen Tim Raue und Alexander Herrmann antrat. Hier kamen bei 1,11 Millionen Interessenten solide 4,4 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,62 Millionen Jüngeren holten sich eine hohe Quote von 9,1 Prozent. Besser schnitt der Sender auf dem Gesamtmarkt zuvor mit der Dokusoapab. Hier bestand das Publikum aus 1,44 Millionen Menschen, was zu einer Sehbeteiligung von 5,9 Prozent führte. Die 0,49 Millionen Werberelevanten landeten bei einem guten Marktanteil von 8,1 Prozent.