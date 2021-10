«DHDL» vs. «ZOL»: himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt

Quotennews

Bei VOX und ProSieben purzeln jeweils Rekorde, vor allem Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel würden darauf sicher gerne verzichten.

Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe leitete einst in seinem Theaterstück „Egmont“ ein kurzes Gedicht mit den Worten „Freudvoll und leidvoll“ ein. Die berühmtesten Worte aus dem „Klärchens Lied“ sind aber bis heute wohl „Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt“, die in etwa wohl auch den Gefühlszustand bei den jeweiligen Programmverantwortlichen von VOX und ProSieben beschreiben dürften. VOX setzt seit geraumer Zeit am Montagabend auf die Erfolgsshow, während ProSieben im Gegenprogrammzeigt.Himmelhoch jauchzend dürfte es einmal mehr in Köln über die Gänge geschallt haben, als den Verantwortlichen die Quoten vorgelegt wurden. Die Gründershow sammelte erneut mehr als zwei Millionen Zuschauer und landete sagenhafte Quoten. Mit 2,20 Millionen Zuschauern war sogar ein neuer Staffelrekord drin. Damit belegte der Sender mit der roten Kugel 8,7 Prozent des Gesamtmarktes. Mit 1,12 Millionen Umworbenen war ein Marktanteil von 17,8 Prozent drin. Damit war man einmal mehr das gefragteste Primetime-Programm in der Zielgruppe und stellte in allen Belangen einen neuen Rekord für die aktuelle Herbststaffel auf.Bei «Zervakis & Opdenhövel. Live.» sah die Welt ähnlich aus, wenn man denn das Negativ betrachtet. Nie zuvor in der jungen Sendungsgeschichte wurden schlechtere Werte ausgewiesen. Insgesamt schalteten nur 0,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren das Live-Journal ein. Dies entsprach einem Marktanteil von 1,6 Prozent, diesem Wert verbuchte man auch in der vergangenen Woche. In der Zielgruppe verfolgten 0,24 Millionen Zuschauer die zweistündige Sendung und damit erstmals weniger als eine Viertelmillion Zuschauer. Es kamen desaströse 3,4 Prozent Marktanteil zustande – man ahnt es: Negativrekord.