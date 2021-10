Neuer RTLZWEI-Nachmittag kommt schlecht aus den Startlöchern

Quotennews

Vor allem die neue Soap «Waidendorf» hatte um 17:00 Uhr arge Probleme und schnitt nur wenig besser als «Echt Fame» ab.

Die Grünwalder TV-Station RTLZWEI hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit schlechten Quoten am Nachmittag zu kämpfen und probierte verschiedene Formate aus – meist mit wenig Erfolg. Besonders die Soaps «Workout» und «Echt Fame», das nur eine Woche durchhielt und teilweise weniger als einen Prozentpunkt in der Zielgruppe generierte, dürfte den Verantwortlichen in bleibender, schlechter Erinnerung bleiben. Große Hoffnungen setzt RTLZWEI-Programmchef Tom Zwiessler in den Neustart, das nach dessen Aussagen im Zuge der Corona-Pandemie und der einhergehenden Wiederentdeckung der Natur ins Leben gerufen wurde.Die Produktion von Youngest Media dreht sich um eine Patchworkfamilie, die von der Stadt aufs Land zieht und statt in Köln fortan auf dem Bauernhof lebt. Die erste Episode, die am Montag kurz nach 17:00 Uhr zu sehen war, verfolgten nur 0,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, womit man «Echt Fame» nur knapp hinter sich ließ, das zu Beginn auf 0,08 Millionen Seher ab drei Jahren kam. «Waidendorf» lockte 0,04 Millionen werberelevante Zuschauer an, womit man eine Sehbeteiligung von miserablen 1,7 Prozent generierte. «Echt Fame» ging zwar zum Ende der Woche gehörig die Puste aus, lag zu Beginn aber bei immerhin 2,4 und 1,9 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt stand bei «Waidendorf» ein Marktanteil von einem Prozentpunkt auf dem Papier. Bleibt abzuwarten, wie sich die neue Soap entwickelt. RTLZWEI bestellte 15 Episoden.Im Vorlauf setzte RTLZWEI auf das Camping-Format, das im August an drei Montagen um 20:15 Uhr zu sehen war. Um 15:00 Uhr sahen 0,20 Millionen Zuschauer die erste Folge, die am 9. August 0,84 Millionen verfolgten. Diesmal gab es statt 3,2 Prozent Marktanteil 1,9 Prozent bei allen Sehern. In der Zielgruppe wurden 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährige und schwache 2,3 Prozent ausgewiesen. Um 22:15 Uhr ging es erneut auf den Campingplatz Marina di Venezia, Folge vier stand auf dem Programm. In der Late-Prime blieben noch 0,48 Millionen Zuschauer dran. Die Marktanteile beliefen sich nun auf ordentliche 3,2 und 4,7 Prozent.