«BMF»: Starz ordert neue Staffel

US-Fernsehen

Die Serie über zwei Brüder in den 80ern kam gut an.

Nur vier Tage nach der Ausstrahlung der ersten Folge gab der Pay-TV-Sender Starz bekannt, dass die Serieeine zweite Staffel erhält. Das Unternehmen sagte, dass das die erfolgreichste Premiere des Jahres bei Starz sei und auch auf anderen Plattformen wurde eine gute Performance erzielt. Curtis "50 Cent" Jackson ist der ausführende Produzent der Serie im Rahmen seines umfangreichen Gesamtvertrags mit Starz, der im nächsten Jahr ausläuft.«BMF» ist inspiriert von der wahren Geschichte zweier Brüder, die in den späten 1980er Jahren aus den verfallenen Straßen von Südwest-Detroit aufstiegen und eine der einflussreichsten Verbrecherfamilien des Landes gründeten. Demetrius "Big Meech" Flenorys charismatischer Führungsstil, Terry "Southwest T" Flenorys Geschäftssinn und die Vision der brüderlichen Partnerschaft über den Drogenhandel hinaus in die Welt des Hip-Hops machten die Brüder zu einer weltweiten Ikone."Curtis '50 Cent' Jackson findet und kultiviert weiterhin Geschichten wie «BMF», die kulturell relevant sind und bringt dem Sender wichtige unerzählte Geschichten, die sowohl vor als auch hinter der Kamera unglaublich vielfältig sind", sagte Jeffrey Hirsch, Präsident und CEO von Starz. "Nach einem so starken Debüt sind wir gespannt, was Curtis, Randy und die preisgekrönte Besetzung in der zweiten Staffel abliefern werden."