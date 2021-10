«True Lies»: Drei neue Stars an Bord

US-Fernsehen

Im September sagte schon ein «Shameless»-Star zu.

Omar Miller, Erica Hernandez und Mike O'Gorman haben sich dem Drama-Piloten angeschlossen, wie das Branchenblatt „Variety“ am Donnerstag berichtete. Bislang hat CBS lediglich einen Pilotfilm von, in dem Steve Howey und Ginger Gonzaga die Hauptrollen spielen. Die neue Fernsehserie basiert auf dem Originalkinofilm.Wie im Film scheint die Hauptfigur Harry (Howey) oberflächlich betrachtet ein gutmütiger Vorstadtvater und Computerverkäufer zu sein, während er in Wirklichkeit ein Spion von Weltrang ist. Seine unerfüllte Ehefrau Helen (Gonzaga) wird in ein Leben voller Gefahren und Abenteuer katapultiert, als sie rekrutiert wird, um an seiner Seite die Welt zu retten, während sie versuchen, ihre leidenschaftslose Ehe wieder zu beleben.Miller wird in die Rolle des Gib schlüpfen, der für die Logistik der Gruppe zuständig ist. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass jeder seine Aufgaben kennt und die Missionen reibungslos ablaufen. Hernandez ist Maria: Sie ist eine weitere der Agenten, die mit Harry zusammenarbeiten. Sie ist zäh und fähig, ein kühler Kopf und eine erstklassige Spionin. Und O'Gorman wird Luther spielen. Er gibt sich ebenfalls als Computerverkäufer aus und ist ein Undercover-Agent, der mit Harry im Omega-Sektor zusammenarbeitet.