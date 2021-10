Tomary  vom Cutter zum YouTuber mit ungewöhnlichen Selbstexperimenten

YouTuber

Über 700.000 Menschen sehen zu, wie sich der YouTuber für einen Tag, eine Woche oder auch einen Monat den verschiedensten Selbstversuchen aussetzt.

Eine Woche in VR leben, drei Monate auf Zucker verzichten, einen Tag blind durch eine Großstadt laufen oder ein eigenes Brettspiel erfinden? Der YouTuber Tomary stellt sich diesen und noch vielen anderen Selbstexperimenten. Der 23-jährige Thomas Wellner wurde in Bayern geboren und begeisterte sich bereits seit seiner frühen Kindheit für Technik. Seinen ersten PC bekam er mit elf Jahren und so brachte er sich schon früh den Umgang mit Programmen wie Adobe Premiere Pro bei. Die Schulzeit des YouTubers war ein Auf und Ab. Nach der 6. Klasse wechselte er vom Gymnasium auf die Realschule, machte dann jedoch noch sein Fachabi mit dem Schwerpunkt Informatik. Eigentlich war danach noch das allgemeine Abitur geplant, doch da träumte Wellner schon von einer Karriere auf YouTube. Trotz der Ungewissheit wagte er diesen Schritt und wurde dabei auch von seinen Eltern unterstützt.Ende 2015 gründete er seinen Kanal; die ersten Videos erschienen ab Mitte 2016 und drehten sich um Animationen und Visual Effects. Der YouTuber rewinside suchte zu dieser Zeit einen Cutter und Wellner bewarb sich mit einem Video auf die Stelle. Er wurde angenommen und arbeitete so von 2017 bis 2019 für rewinside. In dieser Zeit konnte er auf YouTube Fuß fassen und der Großteil seiner Videos erzählte von seinem Arbeitsalltag. Nach seiner Zeit als Cutter wurde er auf YouTube selbst deutlich aktiver und startete mit Selbstexperimenten, die den Großteil seiner Videos ausmachen.Ein Video, in dem der Content Creator versucht, innerhalb einer Minute einzuschlafen, wurde beispielweise 2,2 Millionen Mal geklickt. Beliebt sind auch Selbstversuche, wie in einer Woche Zeichnen lernen, eine Woche lang für einen Euro pro Tag essen, eine Woche ohne Handy leben oder in sieben Tagen Spanisch oder Französisch lernen. So zählt der YouTuber heute 734.000 Abonnenten, die sich über meist ein neues Video pro Woche freuen. Auch auf Twitch ist der 23-Jährige aktiv und streamt dort immer wieder, beispielweise DinoScape, ein Spiel, welches er im Rahmen eines Selbstexperiments entwickelt hat. Tiefere Einblicke, auch in das private Leben, bieten die Videos, die der YouTuber auf Tomary lul veröffentlicht. Diesen Zweikanal haben 151.000 Menschen abonniert.Momentan ist Wellner gerade dabei, sein eigenes Spielzeug auf den Markt zu bringen: den MagFlip. Auf Kickstarter unterstützten ihn über 2.000 Menschen, die von der Idee begeistert waren, so dass mehr als 80.000 Euro zusammenkamen, die die Erfindung finanzieren sollen. Bis man den MagFlip jedoch kaufen kann, wird es noch eine Weile dauern. Schon länger bietet Wellner allerdings auch Onlinekurse an, mit denen er Interessierten das Schneiden oder den Umgang mit Programmen wie Premiere Pro oder Lightroom beibringt. Dabei greift er auf sein Wissen zurück, das er sich im Lauf der Zeit selbst beigebracht hat. Der YouTuber lebt heute in Köln zusammen mit seiner Freundin Sophie, welche auf dem Kanal phia ebenfalls Videos hochlädt, und ihrem gemeinsamen Hund.