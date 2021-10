Super Bowl Halftime Show: Teilnehmer enthüllt

US-Fernsehen

Am 13. Februar treten wieder namhafte Stars in der neuen SoFi-Arena in Kalifornien auf.

Bei dem kommenden Super Bowl, der am Sonntag, den 13. Februar 2022, im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood ausgetragen wird, haben Halftime-Sponsor Pepsi, NFL und Roc Nation nun ihr Lineup präsentiert. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar werden nach den ersten zwei Vierteln performen.Die Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show markiert das erste Mal, dass diese fünf mehrfach ausgezeichneten Künstler gemeinsam auf der Bühne stehen werden, was für den Großraum Los Angeles eine besondere Bedeutung hat: Dre, Snoop und Lamar sind nicht nur gebürtige Angelenos, die Stadt richtet auch zum ersten Mal seit fast 30 Jahren den Super Bowl aus."Diese Bemühungen werden dazu beitragen, die nächste Generation von Unternehmern und Innovatoren zu entwickeln und zu inspirieren", sagte Megan K. Reilly, Interim Superintendent der Los Angeles Unified School. "Wir freuen uns über die zusätzlichen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft unseren Schülern bieten wird.""Die Gelegenheit, bei der Super Bowl Halftime Show aufzutreten, und das in meinem eigenen Hinterhof, wird einer der größten Aufregungen meiner Karriere sein", sagte Dr. Dre. "Ich bin Jay-Z, Roc Nation, der NFL und Pepsi sowie Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar dankbar, dass sie mich bei diesem unvergesslichen kulturellen Moment begleiten.""Am 13. Februar 2022, beim Super Bowl LVI in Inglewood, Kalifornien, im neuen SoFi-Stadion, werden Dr. Dre, ein musikalischer Visionär aus Compton, Snoop Dogg, eine Ikone aus Long Beach, und Kendrick Lamar, ein junger musikalischer Pionier, ebenfalls aus Compton, das Mittelfeld für eine einmalige Performance einnehmen", sagte Shawn "Jay-Z" Carter. "Sie werden von dem lyrischen Genie Eminem und der zeitlosen Queen Mary J. Blige begleitet. Das ist die Pepsi Super Bowl Halftime Show. Hier wird Geschichte geschrieben.""Dieses Jahr werden wir das Konzept der Zusammenarbeit auf den Kopf stellen", sagte Adam Harter, Senior Vice President of Media, Sports and Entertainment bei PepsiCo. "Zusammen mit der NFL und Roc Nation versuchen wir weiterhin, die Grenzen dessen zu verschieben, was die Fans während der aufregendsten zwölf Minuten der Musik erwarten können; das diesjährige Superstar-Aufgebot wird mit Sicherheit eine atemberaubende Performance liefern."