Tele 5 wandelt sein Gewand

TV-News

Statt goldenem Logo gibt es nun ein pinkes Design. Der Claim lautet ab morgen: „mehr als du denkst“.

Tele 5 präsentiert sich von nun an mit einem pinken Logo und dem Claim "Mehr als du denkst".

Tele 5 hat einen neuen Markenauftritt angekündigt, der bereits am dem morgigen 1. Oktober im TV sichtbar sein wird. Die runderneuerte Designsprache betrifft sämtliche Kommunikationskanäle der Marke, inklusive dem On Air-Design, Off Air-, Online- oder Social Media-Präsenzen. Im Zentrum steht dabei das angepasste, ikonische Tele-5-Logo, das mit einer leicht verschlankten Form und einer universelleren Schriftart nach Angaben des Senders „filigraner“ wirken solle. Zudem biete es damit vielfältigere Einsatzmöglichkeiten. Die abstrahiert dargestellte 5 stehe noch mehr im Mittelpunkt, und präge mit ihren zwei auch getrennt einsetzbaren Teilstücken das Design maßgeblich.Neben dem angepassten Design hat man auch das Farbschema verändert. Statt in gold kommt das Logo nun in der neuen Primärfarbe „Psychedelic Purple“ daher, die von einem dunklen Blau (Midnight Blue) sowie einem blaustichigen Weiß (Alice Blue) begleitet wird. Als Sekundärfarben sieht das Design ein sattes Gelb (Golden Yellow) sowie ein leichtes Mintgrün (Medium Spring Green) vor.Unter dem neuen Claim “Mehr als du denkst” möchte Tele 5 zudem zeitgleich mit der Modernisierung eine neue, deutschlandweite Markenkampagne starten. Diese greife das “Mehr…” in verschiedener Art und Weise auf und soll damit die umfangreiche Vielfalt der Marke beweisen. Die Kampagne wird im TV, in Print- und Radiomedien sowie Online und auf Social Media ausgespielt.„Unser Ziel war eine Rundumerneuerung der Marke, ohne dabei ihre Herkunft zu vergessen”, erklärt Alberto Horta, Senderchef Tele 5. „Dennoch sollte die Veränderung signifikant, aber jederzeit mit dem Sender, seiner Positionierung und DNA in Verbindung gebracht werden können, um die bestehende Fangemeinschaft mitzunehmen, als auch neue Zielgruppen anzusprechen. Mit dem neuen Design und unserem Claim ‘Mehr als du denkst’ unterstreichen wir die Positionierung von Tele 5 alsSpielfilmsender schlechthin im deutschen Free TV, und verbildlichen zudem die programmliche Vielfalt, die die Zuschauer:innen jeden Tag aufs Neue auf eine Abenteuerreise durch die verschiedensten Genres und Emotionen mitnimmt“, so Horta weiter über das neue Markendesign, das von Sanela Smailhodzic in Zusammenarbeit mit der Amsterdamer Brand Design-Agentur CapeRock entwickelt wurde.