Alwara Höfels: Universelle Themen nah am Leben

Interview

Ab Donnerstag ist die Schauspielerin in der Miniserie «Mein Freund, das Ekel» zu sehen. Mit Quotenmeter sprach Höfels unter anderem über ihre Arbeit hinter dem Set.

Die Pandemie hat viele Menschen an den Rand ihrer Existenz gedrängt. Die Kulturbranche hat es wie viele andere hart getroffen, vor allem die freie Szene. Die Frage nach der Rolle und Bedeutung von Kultur in unserer Gesellschaft ist in diesen Zeiten zentral. Die Situation ist dramatisch und obwohl die Kulturbranche unabhängig von ihrer gesellschaftsrelevanten Bedeutung ein großer Wirtschaftsfaktor ist, wurde seitens der Politik die Verantwortung für die Sicherung und das Überleben dieser Branche nur unzureichend übernommen. Das hätte im Wissen um den gesellschaftlichen Beitrag den Kultur leistet, nicht passieren dürfen. Es wird dauern bis sich die Branche erholt und einige sind dabei schon jetzt auf der Strecke geblieben.lch versuche meine Rollenprofile bewusst auszuwählen aus den Chancen die sich mir bieten. Die Möglichkeit vielschichtig und unterschiedlich in Rollenprofilen und auch Genres stattfinden zu dürfen macht für mich den Beruf aus.Ich glaube fest daran, dass die Kinos überleben werden. Es ist nicht die erste Krise, die sie meistern werden. Erst das Fernsehen, jetzt die Streamingdienste und die Pandemie.Die Entscheidung und die Bedeutung bewusst ins Kino oder ins Theater zu gehen, die Magie des Ortes, eine kollektive Erfahrung teilen, im Anschluss darüber zu diskutieren wird nicht aussterben.Es geht mir bei meiner Auswahl der Stoffe, um gute Geschichten. Die Parameter sind für mich dabei, dass eine Geschichte aus den Figuren heraus erzählt wird, universelle, relevante Themen verhandelt und emotional nachvollziehbar ist.Um es mit Einsteins Worten zu sagen „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben“.Die Quote beschreibt oftmals nicht den Wert einer Arbeit. Deswegen bleibe ich da skeptisch aber in diesem Zusammenhang habe ich mich gefreut, dass der Film von den Zuschauer*innen so gut angenommen wurde.Meines Erachtens ist die Konstellation und die Reibung der beiden unterschiedlichen Hauptfiguren das Erfolgsrezept. Das ungleiche Gespann lebt von seinen Gegensätzen. Hier prallen Welten und Lebensrealitäten aufeinander.Die mittellose, lebensbejahende, alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die täglich um das Überleben kämpft und der gut situierte ältere, einsame Misanthrop im Rollstuhl. Diese Mischung war unterhaltend aber auch berührend.Die Zuschauer*innen können sich auf eine vielschichtige Serie freuen, die einerseits gute Unterhaltung bietet anderseits aber auch gesellschaftsrelevante universelle Themen nah am Leben verhandelt. Die Serie macht behutsam Randfiguren und soziale wie politische Themen unserer Gesellschaftsrealitäten sichtbar. Es gibt wieder viele lustige aber auch sehr berührende Momente. Ausgangspunkt wird das neue gemeinsame Leben und Überleben in der Plattenbausiedlung sein.Wer mehr erfahren will, sollte am 30.September um 20.15 im ZDF reinschauen.Die Mini-Serie «Mein Freund das Ekel» wird mir definitiv in Erinnerung bleiben und war eine wichtige Arbeit für mich. Das ZDF hat mir die Chance gegeben, unabhängig von meiner schauspielerischen Tätigkeit, in diesem Format inhaltlich mitwirken zu dürfen. Ich dürfte die dramaturgische Beratung für alle sechs Folgen machen und bin dem Sender sehr dankbar dafür.So war es mir möglich dieses Format inhaltlich zu prägen und diese außergewöhnliche Emanzipationsgeschichte einer Frau erzählen zu dürfen und dementsprechend spielen zu können. Ich begreife das gleichzeitig als innovativen Entwicklungsschritt seitens des Senders und am Puls der Zeit. Andere Länder machen uns das bereits erfolgreich vor, Kreativprozesse sind komplex und sie werden nicht schlechter wenn auch Schauspieler*innen Verantwortung für Inhalte übernehmen.