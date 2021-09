Disney-Chef: Wachstum von Disney+ wird sich verlangsamen

Vermischtes

Bob Chapek, seines Zeichens Herr über Disney, teilte neue Informationen zum Streamingdienst mit.

Disney-CEO Bob Chapek teilte am Donnerstag mit, dass sich das Abonnenten-Wachstum von Disney+ im September verlangsamen werde, der Dienst werde im „niedrigen einstelligen Millionenbetrag“ steigen. Chapek sieht das Problem darin, dass das Unternehmen durch die große Konkurrenz auf Gegenwird stößt.Chapeks Ankündigung, dass sich Disney+ im laufenden Quartal, dem dritte Quartal 2021, verlangsamen wird, kommt, nachdem sich der Direktvertrieb im zweiten Kalenderquartal des Jahres erholte und die Schätzungen der Wall Street übertraf. Disney+ konnte 12,4 Millionen neue Abonnenten gewinnen und zählte am 3. Juli weltweit 116 Millionen.Der Micky-Maus-Konzern erhöhte Ende letzten Jahres die Prognosen für Disney+: Man geht davon aus, dass Disney+ bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 insgesamt zwischen 230 und 260 Millionen zahlende Abonnenten haben wird.Am 12. November veranstaltet das Medienkonglomerat wieder den "Disney+ Day", an dem eine neue Welle von Inhalten veröffentlicht wird und neue Werbeangebote für die Verbraucher angeboten werden. "Es wird das ultimative Crescendo all dessen sein, was an der Walt Disney Company so magisch ist, und wir fangen wirklich an, Disney+ als eine unternehmensweite Plattform zu nutzen, die über einen Filmdienst hinausgeht.