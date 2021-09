«Simpsons»-Apu spielt bei «Out of the Blue» mit

Kino-News

Hank Azaria hat eine weitere Rolle an Land gezogen. Dieses Mal für einen Spielfilm.

Der beliebte «Simpsons»-Sprecher Hank Azaria hat für den kommenden Filmunterschrieben, der von Neil LaBute sowohl geschrieben als auch umgesetzt wird. Der dramatische Thriller, in dem auch Diane Kruger und Ray Nicholson mitspielen, wird diese Woche in Rhode Island abgedreht."Wir sind seit Jahren Fans von Hank und sehr beeindruckt von seiner Vielseitigkeit und seiner Fähigkeit, eine Vielzahl von Charakteren auf großen und kleinen Bildschirmen zu spielen", sagten die Quiver Distribution Co-Presidents Berry Meyerowitz und Jeff Sackman. "Er war eine großartige Präsenz am Set, und wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, was er, Diane und Ray unter Neils hervorragender Regie auf die Beine gestellt haben".«Out of the Blue» ist eine zeitgenössische Geschichte über Leidenschaft, Betrug und Gewalt. Als Connor (Nicholson) der rätselhaften Schönheit Marilyn (Kruger) begegnet, verwandelt ihr verführerischer Charme sein langweiliges Leben in eine aufregende Fantasiewelt. Er stürzt sich kopfüber in die ehebrecherische Affäre, denn der Ex-Knacki mit dem Herz aus Gold scheint für die rabenschwarze Trophäenfrau bestimmt zu sein. Der einzige Haken in ihrem idyllischen neuen Leben?