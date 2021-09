Rudi Brückner feiert «Doppelpass»-Comeback

TV-News

Der erste Moderator der Fußball-Talkrunde wird für Florian König einspringen, der aus gesundheitlichen Gründen absagen muss.

Weil Moderator Florian König aus gesundheitlichen Gründen am Sonntag, 26. September, passen muss, werden sich einige Sport1-Zuschauer um 11:00 Uhr einige Jahre zurückversetzt fühlen. Denn Rudi Brückner wird am Sonntag den Fußball-Talknach 17 Jahren wieder moderieren. Brückner war es, der das Format 1995 startete und bis 2004 moderierte.Bei Brückner zu Gast sein wird unter anderem Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer bei Borussia Dortmund. Er wird zum Samstag-Topspiel seines BVB gegen Borussia Mönchengladbach Stellung beziehen und über Stürmerstar Erling Haaland sprechen. Neben Watzke nehmen auch Sport1-Experte Stefan Effenberg, Peter Müller (Funke Mediengruppe) sowie Ralph Durry (sid) und Alexander Schlüter (DAZN) an der Stammtisch-Sendung teil.Brückner war ab 1995 zehn Jahre lang Chefredakteur und -moderator des Senders, der damals noch unter dem Namen DSF firmierte. Seit 2004 ist er als Mediencoach aktiv und arbeitete unter anderem für Eurosport und Servus TV. Nach 17 Jahren Abstinenz kehrt er nun also zum «Doppelpass» zurück.