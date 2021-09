Channel 4: «Derry Girls» endet mit Staffel drei

England

Der beliebten Comedy wird schon bald der Stecker gezogen.

Fans vonmüssen tief durchatmen, denn der Fernsehsender Channel 4 gab das Aus bekannt. Die Comedy, die im Nordirland der 1990er spielt, wird nach der dritten Runde beendet. Diese befindet sich gerade in der Produktionsphase, teilte Autorin Lisa McGee am Donnerstag auf Twitter mit.In «Derry Girls» spielen Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell und Dylan Llewellyn die Hauptrollen als Teenager, die ihre Jugend während der turbulenten politischen Ära der "Troubles" in Nordirland durchleben und gleichzeitig eine katholische Mädchenschule besuchen."Es war immer der Plan, sich nach drei Staffeln zu verabschieden. «Derry Girls» ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden; wir folgen fünf lächerlichen Teenagern, die langsam... sehr langsam... beginnen, erwachsen zu werden, während sich um sie herum auch der Ort, den sie ihr Zuhause nennen, zu verändern beginnt und Nordirland in eine neue, hoffnungsvollere Phase eintritt – was ein kleines, magisches Zeitfenster war", schrieb McGee."«Derry Girls» ist ein Liebesbrief an den Ort, aus dem ich komme, und an die Menschen, die mich geprägt haben. Es war mir eine Ehre, es zu schreiben, und ich werde immer stolz auf das sein, was es erreicht hat. Ich möchte den Menschen in Derry und Nordirland dafür danken, dass sie hinter uns gestanden haben. Mein Dank gilt auch dem Team, das hinter der Serie steht, den unglaublichen Hat Trick Productions, und ein besonderer Dank geht an Channel 4 – den Sender, mit dem ich aufgewachsen bin, der mich dazu gebracht hat, Comedy zu schreiben, und der einzige Sender, der unsere Serie hätte machen können."