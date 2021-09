iMedia Brands übernimmt 1-2-3.tv

Wirtschaft

Das US-amerikanische Medienunternehmen lässt sich die Anteile am Auktionssender 95 Millionen US-Dollar kosten. Weitere erfolgsabhängige Vergütungen sind möglich.

Das US-amerikanische Medienunternehmen iMedia Brands übernimmt den Auktionssender 1-2-3.tv für 95 Millionen US-Dollar. Das bestätigte der Sender am Donnerstagvormittag. Weitere „signifikante erfolgsabhängige Vergütungen“ könnten folgen, verschiedene Medien berichteten von Zusatzzahlungen in Höhe von 50 Millionen Dollar. Damit gibt der vorherige Hauptanteilseigner, die ARCUS Capital AG aus München, gemeinsam mit den Co-Investoren BE Beteiligungen und IRIS Capital ihre Beteiligung am Sender nach fünf Jahren ab.Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigungen durch die deutsche Regierung und die österreichische Kartellbehörde. Ein Abschluss soll wohl noch in diesem Jahr erfolgen. An der Personalstruktur wird sich unter dem neuen Investor, der in den USA unter anderem die Sender Shop HQ, ShopHQ Health und Bulldog Shopping Network betreibt, denn 1-2-3.tv Geschäftsführer Jörg Simon und das gesamte 1-2-3.tv-Team bleiben auch nach dem Verkauf an Bord.„1-2-3.tv hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und seine Position am Markt ausgebaut. Dies ist uns unter anderem mit einem deutlichen Fokus auf das Digitalgeschäft gelungen. Diese Entwicklung wollen wir mit dem neuen Investor fortführen und sein internationales Netzwerk nutzen, um weiter zu wachsen“, so Simon. „Wir bedanken uns bei ARCUS Capital und allen Co-Investoren für die Zusammenarbeit und das Vertrauen in den vergangenen Jahren.“„Wir von ARCUS und unsere Partner BE Beteiligungen und IRIS Capital bedanken uns beim gesamten 1-2-3.tv-Team für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren. Durch die Digitalisierung des Geschäftsmodells, konnten wir die Transformation zu einer Omnichannel-Vertriebsplattform erfolgreich mitgestalten. Es war uns sehr wichtig, dass wir das Unternehmen in gute Hände übergeben und sind davon überzeugt mit Tim Peterman und seinem Team bei iMedia den besten neuen Eigentümer gefunden zu haben“, kommentiert Stefan Eishold, CEO ARCUS Capital AG, den Verkauf der Beteiligung.„Gamification gepaart mit emotionsbasierten Einkaufserlebnissen für die Konsumenten sind international die aktuellen Herausforderungen", erklärt Tim Peterman, CEO von iMedia Brands. „Das Führungsteam von 1-2-3.tv ist mit seinen Technologien Experte für diesen Wandel beim Einkaufen. Wir freuen uns über das Vertrauen des scheidenden Hauptaktionärs, Stefan Eishold von der ARCUS Capital AG. Wir werden 1-2-3.tv bei der Beschleunigung seines Wachstumsplans unterstützen."