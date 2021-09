RTL gestaltet den Nachmittag neu

TV-News

Mit «wunderbar anders wohnen» und «Wir lieben Camping» startet der Kölner Sender im Oktober gleich zwei neue Formate, die «Die Superhändler» ablösen sollen.

«RTL Spezial» über Wohnungsbrände

Der Kölner Fernsehsender RTL hat ab dem 18. Oktober zwei neue Nachmittagsformate angekündigt. Ab 15:00 Uhr meldet sich werktäglich die Doku-Reihe, im Anschluss ab 15:45 Uhr geht dannan den Start. In dem 45-minütigen Wohn-Format, das von der Good Times in Deutschland und auf Mallorca produziert wurde, nimmt in jeder Folge eine Jury drei Wohnobjekte unter die Lupe. Dabei glänzen die Immobilien durch ihr außergewöhnliches Design und Architektur – von Tiny House bis zum umgebauten Futtersilo ist alles dabei. Das Wohnobjekt, das die Jury am meisten fasziniert, wird mit einem Preisgeld von 1.000 Euro für die kreativen Bewohner belohnt.«Wir lieben Camping» stammt aus dem Hause Redseven Entertainment und greift den Camping-Trend auf, den beispielsweise Kabel Eins mit «Yes, we camp!» derzeit erfolgreich fährt. In der RTL-Doku-Reihe werden passionierte Platzbetreiber und Camper auf sieben Anlagen begleitet – malerisch gelegen in den Bergen Bayerns, an Ostsee-Stränden oder in der Sonne Kroatiens. Immer am Folgetag wiederholt RTL das Format um 11:00 Uhr. Zuvor geht im Anschluss an die «Alles was zählt»-Wiederholungauf Sendung, eine Doku-Soap über Berufsalltag von Ärzten, Hebammen und Therapeuten, die im Oktober 2018 erstmals im Programm lief. RTL zeigt nun die alten Folgen erneut.Die Neugestaltung des Nachmittagsprogramms war dringend nötig, denn seitdem «RTL Aktuell» und «Explosiv Stories» am Nachmittag zu sehen ist, performt «Die Superhändler» sehr schwach. Im Schnitt schalten die Sendung im Anschluss an «Punkt 12» nur 400.000 Zuschauer ein, davon 120.000 aus der werberelevanten Zielgruppe. Auf dem Quotenmarkt schlägt sich dies in Marktanteilen von 4,3 Prozent bei allen und 6,8 Prozent bei den Umworbenen nieder.Unterdessen hat RTL für Montag, den 18. Oktober, ein neuesangekündigt. In der Primetime soll es dann um «Das große Live Experiment – Rettung aus der Feuerhölle» gehen, um über die Gefahrenquellen von Brandauslösern aufzuklären. Um anschaulich darzustellen, wo solche Feuerquellen im Alltag lauern, demonstrieren zwei Reporter die Gefahr am eigenen Leib. Dabei soll herausgefunden werden, wie viel Zeit bleibt, sich aus dem Feuer zu befreien.