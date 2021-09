ProSieben will wissen: «Wer ist das Phantom?»

TV-News

Die neue Rätselshow soll immer dienstags auf dem freigewordenen Sendeplatz von «The Masked Singer» ausgestrahlt werden.

Der Branchendienst „TV Wunschliste“ berichtete über eine neue ProSieben-Show, die den Titeltragen soll. Der Unterföhringer Sender bestätigte mittlerweile via Twitter diese Meldung. Die von Steven Gätjen moderierte Rätselshow soll demnach ab dem 26. Oktober immer dienstags den freigewordenen Sendeplatz von «The Masked Singer», das bekannt ab dem 16. Oktober immer samstags auf Sendung geht, ausgestrahlt werden. ProSieben plant vier Ausgaben der Show.In «Wer ist das Phantom?» sollen pro Folge jeweils drei Prominente, die Identität eines verhüllten Prominenten zu enttarnen, wobei es sich um einen Schauspieler, Moderator, Musiker, Sportler, Influencer oder auch einen Politiker handeln kann. Wie das Phantom auftreten wird, bleibt ganz ihm oder ihr überlassen. Hinweise erhält das Rate-Trio, indem es Quizfragen, Rätsel- oder Denksportaufgaben löst. Je häufiger die richtige Antwort gegeben wird, desto mehr Hinweise erhalten sie. Nach jeder verlorenen Runde kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Insgesamt können bis zu sieben Tipps erspielt werden, bevor sich das Phantom enthüllen muss. In jeder Folge tritt ein neues Phantom auf, das immer am Ende enthüllt wird.‚TV Wunschliste‘ nannte zudem die Kandidaten, die das Phantom erraten sollen. So nehmen die Schauspielerinnen Nora Tschirner und Karoline Herfurth, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier, die Schauspieler Frederick Lau, Tom Beck und Edin Hasanović, die Moderatorinnen Jeannine Michaelsen und Linda Zervakis sowie die Sänger Sasha und Max Mutzke an der neuen Show teil.