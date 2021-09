Indien: Sony und Zee fusionieren

International

Damit schaffen zwei riesige Marken einen indischen Giganten.

Die zwei indischen Fernsehmarken Zee Entertainment Enterprises Limited (Zee) und Sony Pictures Networks India (Sony Pictures) schließen sich zusammen und der Zee-Chef Punit Goenka wird das neue Unternehmen leiten. Sony-Aktionäre halten 53 Prozent an dem neuen Unternehmen, das eine Finanzspritze von 1,57 Milliarden US-Dollar der Japaner erhält. Dieser Schritt erfolgt, weil beide Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht gerade die besten Zahlen vorlegten.Mit der Fusion wolle man gemeinsam den Schritt in die Streaming-Landschaft meistern und auf dem Markt der Internet-Zugänge mitmischen. Sony Pictures Networks India ist dank seines 1995 gestarteten Fernsehsenders Sony Entertainment Television seit langem eine wichtige Figur in der indischen Fernsehlandschaft. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass SPNI in der Vergangenheit bei seinen Versuchen, das Unternehmen entweder zu verkaufen oder auf eine größere Ebene zu erweitern, gescheitert ist. Das Unternehmen besteht derzeit aus 26 Fernsehkanälen, einer Filmproduktions- und Vertriebseinheit und der weit verbreiteten Streaming-Plattform SonyLIV.Zee wurde lange Zeit von der Essel-Gruppe kontrolliert. Doch diese Firma wurde durch seine eigenen Schulden in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar belastet und war frustriert, weil es nicht in der Lage war, die Expansion von Zee zu finanzieren, das 66 lineare Fernsehkanäle in 171 Ländern betreibt und versucht, die Reichweite seiner Streaming-Plattform Zee5 weltweit auszubauen. In Deutschland beispielsweise konnte das Programm nie wirklich Fuß fassen.