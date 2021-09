Netflix: Grünes Licht für «All the Light We Cannot See»

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma 21 Laps Entertainment wird eine Miniserie herstellen.

Der epische Kriegsromanvon Anthony Doerr wird in eine eigene Netflix-Miniserie überführt. 21 Laps Entertainment, das Studio hinter «Stranger Things» und «Free Guy», wird die Serie produzieren, Shawn Levy wird bei allen Episoden Regie führen. «Peaky Blinders»-Autor Steven Knight schreibt die Bücher.Im Mittelpunkt der vierteiligen Serie steht die Geschichte von Marie-Laure, einem blinden französischen Teenager, und Werner, einem deutschen Soldaten, deren Wege sich im besetzten Frankreich kreuzen, als beide versuchen, die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs zu überleben. Die Serie erzählt ihr Leben von 1934 bis 2014.«All the Light We Cannot See» wurde 2014 veröffentlicht und gewann 2015 den begehrten Pulitzer-Preis sowie die Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction. Außerdem stand der Doerr-Roman mehr als 200 Wochen auf der ‚New York Times‘-Bestsellerliste und wurde weltweit fast 15,2 Millionen Mal verkauft. Auf der Buchbewertungsplattform Goodreads erhält er derzeit 4,3 von 5 möglichen Punkten. Doerrs neuester Roman, «Wolkenkuckucksland», soll am 28. September 2021 erscheinen.