«Tagesschau»-Sprecher Boetzkes verabschiedet sich in den Ruhestand

TV-News

Claus-Erich Boetzkes hört im kommenden Jahr als «Tagesschau»-Sprecher auf und wechselt in den Ruhestand. Dessen Aufgaben sollen künftig Susanne Stichler und Michail Paweletz übernehmen.

Bei der «Tagesschau» gibt es weiteren personellen Aderlass zu vermelden, nachdem sich zuletzt schon Jan Hofer und Linda Zervakis verabschiedeten. Nun geht Claus-Erich Boetzkes von Bord, der sich zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet. „Er hat diese Redaktion mitgeprägt und viele Breaking-News-Situationen gemeistert. Er hat die Zuschauerinnen und Zuschauer an die Hand genommen und durch das Auf und Ab eines Nachrichtentages geführt. Ohne Hektik, ruhig und immer zugewandt. Er wird uns fehlen. Für seinen künftigen Lebensabschnitt wünschen wir ihm das Allerbeste“, kommentierte Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur von ARD-Aktuell, Boetzkes Abschied.Dessen Aufgaben, die Moderation der «Tagesschau»-Ausgaben am Nachmittag, die er seit 1997 ausfüllt, sollen ab Januar 2022 Susanne Stichler und Michail Paweletz übernehmen. Zusammen mit Susanne Holst werden die beiden langjährigen Nachrichtensprecher die Ausgaben um 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr moderieren. „Alle Sendungen der Tagesschau werden rund um die Uhr durch Moderatorinnen und Moderatoren mit großer journalistischer Souveränität und viel Erfahrung moderiert. Gerade für unsere Breaking-News-Berichterstattung sind diese Kompetenzen besonders wichtig. Susanne Holst sowie jetzt auch Susanne Stichler und Michail Paweletz beherrschen ihr Handwerk wirklich perfekt.“Stichler war bereits in den vergangenen Jahren als Urlaubsvertretung in den Nachmittagsausgaben zu sehen. Paweletz hat über Jahre hinweg bei Tagesschau24 und im ARD-Nachtmagazin moderiert. „Das Spannende ist, dass sich zwischen 12 und 17 Uhr die Nachrichtenwelt oft besonders schnell dreht, vieles noch im Fluss ist und wir stündlich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Laufenden halten können. Gerade in diesen politisch bewegten Zeiten sind Tagesschau-Nachrichten besonders unverzichtbar“, sagt Stichler über ihre kommende Aufgabe.Auch Paweletz blickt mit Vorfreude auf seinen neuen Sprecher-Posten: „Die bekannteste und wichtigste Nachrichtensendung des Landes zu moderieren, ist für mich eine Ehre und eine Aufgabe, der ich verantwortungsvoll und mit Vorfreude entgegensehe.“