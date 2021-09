Showtime: Kathryn Hahn wird Joan Rivers

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender orderte «The Comeback Girl».

Das amerikanische Branchenblatt ‚Variety‘ will erfahren haben, dass der Pay-TV-Sender Showtime die Mini-Seriebestellt hat. Die Hauptrolle soll Kathryn Hahn übernehmen, die in die Rolle von Joan Rivers schlüpft. Warner Bros. Television, Atlantis Entertainment und Berlanti Productions werden die Serie umsetzen.Neben der Rolle der Rivers wird Hahn «The Comeback Girl» als ausführende Produzentin leiten, Greg Berlanti wird Regie führen und als ausführender Produzent fungieren und Cosmo Carlson wird als Autor und ausführender Produzent fungieren. Carlson, ein zweimaliger «Black List»-Drehbuchautor («The Showrunner», «Valedictorian»), schrieb das «The Comeback Girl»-Drehbuch.Rivers starb im Alter von 81 Jahren am 4. September 2014, einige Tage nachdem sie während einer Routineendoskopie an ihrem Hals aufgehört hatte zu atmen. Sie war eine revolutionäre Figur in der Welt der Stand-up-Comedy, insbesondere als Frau – und vor allem in den 1960er Jahren, als ihr Stern in der New Yorker Comedy-Szene zu steigen begann.