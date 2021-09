«Schwiegertochter gesucht» verabschiedet sich mau

Quotennews

Am späten Abend enttäuschte einmal mehr ein «Extra Spezial».

In Westfalen stellte Vera Int-Veen Nico und seine Jungs auf den Prüfstand: Geburtstagskind Florian und sein Konkurrent Peter konnten ein letztes Mal zeigen, was in ihnen steckt. Diese und viele weitere Geschichten standen am Dienstag Mittelpunkt in. Das Format von Warner Bros. holte mit Folge sieben aus Staffel 14 immerhin 1,67 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent.Bei den Umworbenen standen 0,56 Millionen bei der Sendung mit Vera Int-Veen auf der Uhr. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 8,7 Prozent. Um 22.15 Uhr verfolgten noch 1,12 Millionen Zuschauer die Sendung, die demnächst auch von Pinar Atalay moderiert wird. 0,41 Millionen Umworbene sorgten für 7,9 Prozent.Ab 22.35 Uhr wollte man den Kabel-Eins-Erfolg «Achtung Abzocke» kopieren. Ohne Peter Giesel läuft das Thema nicht so wirklich gut.wollten 0,84 Millionen Menschen sehen, wovon 0,28 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei 6,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.