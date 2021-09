Deutlich: «In aller Freundschaft» schafft den Sprung über vier Millionen

Quotennews

Am späten Abend enttäuschte einmal mehr die «NDR Talk Show» mit Hubertus Meyer-Burckhardt, denn man wiederholte die Sendung vom Freitag.

Am Dienstag besuchte Hansjürgen Hürrig in einer Gastrolle die Sachsenklinik: Dr. Ina Schulte (gespielt von Isabell Gerschke) kommt mit ihrem Vater, Prof. Ewald Schulte, in die Sachsenklinik. 4,31 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten die neue Folge der Serie ein, die auf einen Marktanteil von 16,2 Prozent kam. In den vergangenen Wochen kametwas unter die Räder, denn das Format mit Udo Schenk und Arzu Bazman verfehlte in den vergangenen fünf Wochen zwei Mal die Vier-Millionen-Marke.Bei den jungen Zuschauern schlug sich die Produktion von Mitteldeutschen Rundfunk ordentlich. Die 942. Ausgabe mit dem Titel „Mit offenen Karten“ wollten 0,45 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 6,9 Prozent. Recht gut lief um 20.15 Uhr. «Pastewka»-Star Sonsee Neu war in einer Gastrolle zu sehen. Die Wiederholung kam auf 4,18 Millionen Zuschauer und 15,3 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 6,0 Prozent eingefahren.Viktoria und Heiner Lauterbach, Nico Santos, Sophia Kimmig, Boris Herrmann, Florian Schroeder und Dieter Bachmann waren beizu Gast. Die Produktion mit Hubertus Meyer-Burckhardt und Jörg Pilawa unterhielt nur 0,67 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,7 Prozent. Beim jungen Publikum standen 3,8 Prozent auf der Uhr. Die Episode wurde bereits am Freitag in den Dritten ausgestrahlt.