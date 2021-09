Nach den Müttern nimmt Ulmen-Fernandes nun die Väter unter die Lupe

TV-News

Nach «Rabenmütter oder Super Moms?» fragt Collien Ulmen-Fernandes nun «Rabenväter oder Super Dads?».

Nach dem erfolgreichen Social Factual «Rabenmütter oder Super Moms?» begibt sich Collien Ulmen-Fernandes für ZDFneo nun auf die Spur der männlichen Pendants. Inbegleitet sie analog zum Mütter-Factual vier Väter, die einen unterschiedlichen Lebensentwurf haben und beobachtet dabei ihren Familienalltag. Durch Experimente soll in den zweiteiligen Reportage-Format herausgefunden werden, ob und wie Väter ihre Rolle als Erzieher ihrer Kinder ausfüllen.Experten aus Soziologie und Psychologie beschreiben, welchen Anforderungen Väter heute genügen müssen und wie erfolgreich sie mitunter auch die klassische „Mutterrolle“ übernehmen können. Im Quotenmeter-Interview zu «Rabenmütter» beispielsweise verriet Ulmen-Fernandes, die erneut durch die Fabialo-Produktion führen wird, dass 100 Prozent der Kinder im Rahmen eines Fragebogens ankreuzten, dass ‚Geld verdienen‘ Männersache und ‚sich um Kinder kümmern‘ Frauensache sei. Dennoch hat sich das Familienmodell in den vergangenen Jahren stark verändert. So gibt es immer mehr Männer, die Elternzeit für sich beanspruchen.Aktuell und noch bis Anfang November finden die Dreharbeiten für «Rabenväter oder Super Dads?» in ganz Deutschland statt. Ina Eck und Oliver Fuchs sind die leitenden Produzenten. Die Redaktion im ZDF liegt bei Brigitte Duczek. ZDFneo-Koordinator ist Fabian Strauß. Die Ausstrahlung in ZDFneo und die Bereitstellung in der ZDFmediathek ist im Frühjahr 2022 geplant.