Dominique Moro: Die Reeperbahn übt heute noch eine Faszination aus

Interview

UFA Serial Drama hat für RTL eine neue Serie gedreht. Der «GZSZ»-Ableger «Nihat» läuft am Mittwoch und Donnerstag. Quotenmeter sprach mit Produzentin Dominique Moro über die Handlung.

Die meiste Zeit habe ich als Storylinerin/Story-Editorin in verschiedenen Produktionen der UFA Serial Drama gearbeitet. Der Anspruch sowohl an die Inhalte als auch an die Umsetzung und Qualität der täglichen Serien ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.Nihat ist clever, schlagfertig und mutig. Aber er kann einen mit seiner Sprunghaftigkeit wahnsinnig machen. Trotzdem hat er ein gutes Gespür für Menschen. Wenn er mal wieder Chaos angerichtet hat, schüttelt Nihat auf charmante Art schnell eine Wiedergutmachung aus dem Ärmel und besänftigt die Gemüter. Wie alle unsere Figuren hat auch er in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht. Zum Beispiel musste er lernen, romantische Gefühle zuzulassen und eine echte Liebesbeziehung einzugehen.Jein. Die Idee, dass Nihats Eltern nicht seine leiblichen sind, kam im Zuge unserer Geschichtsentwicklung bei «GZSZ» Als dann nach «Sunny – Wer bist du wirklich?» das Interesse an einem weiteren Spin-Off bestand, haben wir mehrere Konzepte erarbeitet. Darunter auch, wie Nihat in Hamburg nach seiner Mutter sucht.Nihat hat bei «GZSZ pausiert», er ist nie ausgestiegen. Das war nötig, um Timur die sechswöchigen Dreharbeiten von «Nihat – Alles auf Anfang» zu ermöglichen. Da die beiden Serien zeitlich und inhaltlich eng miteinander verknüpft sind, stand der Sendetermin schon relativ früh fest.So ein Binge-Watch-Abend ist doch für Fans großartig! Die Entscheidung wann und wie viele Folge von «Nihat – Alles auf Anfang» ausgestrahlt werden, liegt allein beim Sender RTL Die Reeperbahn gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt: schmutzig, gefährlich und verrucht. Das übt sicherlich auch heute noch eine Faszination auf viele aus.Shirin hat vor über einem Jahr «GZSZ» in einem absoluten Ausnahmezustand verlassen. Doch die Schuldgefühle für Alexanders Tod lassen sie auch in Hamburg nicht los. Sie meidet menschliche Kontakte, bis Nihat ihre Hilfe braucht …Der «GZSZ»-Kosmos ist groß und bunt. Die Vielfalt an Charakteren bietet daher immer wieder Möglichkeiten, sie auch neben ihrem spannenden Alltag bei «GZSZ» weitere Abenteuer erleben zu lassen.Bisher nicht – aber wie heißt es so schön? „Sag niemals nie.“Dazu gibt der Sender keine Auskunft. Ich freue mich über die große Vielzahl der überaus positiven Reaktionen auf den Social Media Seiten – ein sehr gutes Indiz.