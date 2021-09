Auch kombiniert kommen die Privaten nicht gegen ARD und ZDF an

Quotennews

Auch wenn sich die Zahlen von Sat.1, ProSieben und Kabel Eins aufaddieren, ergeben sie keine Konkurrenz zum starken öffentlich-rechtlichen Programm.

In Summe schauten etwas mehr als 4 Millionen Menschen gesternbei Kabel Eins, Sat.1 und ProSieben . Auf den ersten Blick mehr als ein nur gutes Ergebnis, jedoch auf den zweiten Blick relativiert sich die Leistung etwas. Nämlich beim Blick auf die Zahlen der öffentlich-rechtlichen Sender. Hier sendete das Zweite die TV-Romanzeund im Ersten liefUngeschlagen an der Spitze der Tagesreichweite positionierte sich klar der «Tatort». Mit «Der Reiz des Bösen» sicherte sich das Erste 8,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und gleichermaßen exzellente 1,86 Millionen jüngere Zuschauer. Die Marktanteile des Abends beliefen sich damit auf insgesamt 27,6 Prozent und 20,8 Prozent am jungen Markt. Bei dem großen Interesse ist es nahezu verwunderlich, dass noch 4,52 Millionen Zuschauer für die ZDF-Primetime übrig blieben, denn genau so viele schauten «Ein Sommer in Südtirol». Die jüngeren Zuschauer waren jedoch mit 0,43 Millionen eher weniger vertreten, obwohl der Marktanteil von 4,8 Prozent noch in Ordnung ist. Insgesamt erwirtschaftete sich das Zweite 14,2 Prozent Marktanteil.Was braucht es also, um besser zu sein, als das öffentlich-rechtliche Programm? Ein «TV-Triell» sieben Tage vor einer Bundestagswahl auf drei Sender verteilt, reicht offensichtlich nicht aus. Immerhin konnten die kombinierten Zielgruppenzuschauer, in Summe etwa 2,24 Millionen, den besten Wert des Tages liefern. Jedoch auch eben nur "kombiniert".