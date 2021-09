«The Voice»: Elif wird Comeback-Stage-Coach

Vermischtes

Die Zweitplatzierte bei der 2009er-Staffel von «Popstars» wird in der neuen «The Voice»-Staffel Coach beim Spin-off «The Voice: Comeback Stage by SEAT».

ProSieben und Sat.1 haben eine Nachfolgerin für Nico Santos (2019) und Michael Schulte (2020) gefunden. Die Musikerin Elif, die 2009 bei «Popstars» auf dem zweiten Platz landete, wird Coach des Online-Spin-offs, bei dem No-Buzzer-Talente aus den Blind Auditions sowie Ausscheider aus den Battles und Sing-Offs eine zweite Chance erhalten. Als «TeamElif» treten die zwei besten Talente dann im Halbfinale live gegen die Halbfinalisten von Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster an, die in diesem Jahr die Coaches vonsind.„Ich freue mich sehr, Coach der Comeback Stage sein zu dürfen“, sagt Elif über ihre neue Aufgabe. „Ich werde mich intensiv mit meinen Talents beschäftigen, um ihre Stärken herauszuarbeiten und sie zu fördern. Ich werde das Beste aus ihnen herausholen.“ Die deutschtürkische Musikerin und Songschreiberin brachte 2013 ihr erstes Album heraus und wurde 2019 mit dem „Deutschen Musikautorenpreis“ ausgezeichnet. In diesem Jahr nahm sie außerdem an der ProSieben-Show «Free ESC» teil.«The Voice: Comeback Stage by SEAT» wird ab Donnerstag, 7. Oktober, auf TheVoice.de ausgestrahlt, also am gleichen Tag, wenn die neue «The Voice»-Staffel bei ProSieben an den Start geht. Die Bildergarten-Entertainment-Produktion wird zudem immer sonntags zur besten Sendezeit in Sat.1 zu sehen sein. Lena Gercke und Thore Schölermann moderieren die Shows.