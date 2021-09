VOD-Charts

An der Spitze dominiert weiter eine Netflix-Serie, wenn auch nicht mehr ganz so klar wie zuletzt.

In der vergangenen Woche markierte die Netflix-Serie «Haus des Geldes» einen neuen Jahresbestwert und kratzte an der Zehn-Millionen-Marke. Dieses Niveau konnte man in dieser Woche nicht halten, dennoch holte man wieder eine beeindruckende Reichweite – später mehr dazu. Beginnen wir die VOD-Charts der 37. Kalenderwoche mit, das mit einer Bruttoreichweite von 2,66 Millionen auf dem zehnten Rang landet.Knapp davor siedelt sichan, das zwischen dem 10. und 16. September auf 2,67 Millionen Abrufe kommt. Von der Serie läuft derzeit in den USA die zehnte Staffel, in Deutschland bereitet man sich wohl auf die neuen Folgen vor – es ist der erste Auftritt in den Top10 seit Januar dieses Jahres.sichert sich mit 2,75 Millionen Abrufen Platz acht, während sich– Spitzenreiter vor zwei Wochen – mit dem siebten Platz zufriedengeben muss. Die teuflische Dramedy brachte es auf 2,75 Millionen Zuschauer.Eine weitere Fantasy-Serie landet einen Platz davor.scheitert mit 2,96 Millionen Klicks jedoch genauso an der Drei-Millionen-Marke. Diese überspringtdiesmal locker, denn die NBC-Serie, die hierzulande bei Netflix beheimatet ist, unterhielt in den vergangenen sieben Tagen 3,35 Millionen Zuschauer. Die vierte Staffel, die am 31. August veröffentlicht wurde, scheint ins Rollen zu kommen, denn in der Vorwoche verbuchte man nur eine halb so große Reichweite. Einen Platz davor und damit auf Rang vier kommtins Ziel. Die Sitcom verzeichnete 3,65 Millionen Klicks.Auf dem Treppchen landet derweil. Die Zombie-Serie ist bereits zum zweiten Mal in diesem Monat in dieser Liste vertreten. 3,73 Millionen Aufrufe stehen zu Buche. Deutlich davor aber auch deutlich hinter Platz eins reiht sichein. Die Krimi-Serie sichert sich mit 5,42 Millionen Klicks die Silbermedaille. Gold geht somit auch in dieser Woche an, das auf eine Bruttoreichweite von 8,32 Millionen kommt. Weiterhin ein grandioses Ergebnis, wenngleich die Abrufzahlen um mehr als eine Million Klicks im Vergleich zur vergangenen Woche sanken.