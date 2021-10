«A Flicker in the Dark»: Emma Stone entwickelt Serie

US-Fernsehen

Diese wird in Zusammenarbeit mit A24 für HBO Max hergestellt.

Die bekannte Schauspielerin Emma Stone produziert mit ihrem Unternehmen Fuit Tree in Zusammenarbeit mit A24 eine neue Fernsehserie.basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stacy Willingham und soll für HBO Max produziert werden. Auch Dave McCarys gehört zu den Produzenten.Der Roman soll im Januar 2022 in den USA veröffentlicht werden, die Rechte wurden bereits in 17 ausländische Märkte verkauft. Willinghams Debütroman handelt von Chloe Davis, die im Alter von zwölf Jahren schockiert feststellt, dass ihr eigener Vater den Mord an sechs Teenagern in ihrer Kleinstadt in Louisiana gestanden hat. 20 Jahre später ist Chloe Psychologin in Baton Rouge und ihr Leben gerät aus den Fugen, als Jugendliche aus der Gegend verschwinden.Morgan Gould wird das Buch für die Leinwand adaptieren, A24 und Fruit Tree produzieren für HBO Max . Fruit Tree hat 2020 einen First-Look-Vertrag mit A24 unterzeichnet. Emmy Stone gewann für «La La Land» ► den Oscar als beste Hauptdarstellerin.