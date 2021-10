Blümchen mit Gastauftritt bei «Alles was zählt»

TV-News

Die Sängerin Jasmin Wagner wird in der kommenden Woche als Ärztin Dr. Ines Bandura zu sehen sein.

Die Sängerin Jasmin Wagner, die in den 90er-Jahren als Blümchen mit Hits wie „Herz an Herz“ oder „Boomerang“ Kultstatus erreichte, wird in der kommenden Woche am Donnerstag, den 14. Oktober, in der RTL-Vorabend-Soapeinen Gastauftritt haben. Sie spielt die Ärztin Dr. Ines Bandura, die in Angola für eine internationale Hilfsorganisation arbeitet und jetzt vor einer ganz besonderen Herausforderung steht.„Meine Figur und die Geschichte drumherum sind sehr spannend, weil die Zuschauer in eine andere Welt mitgenommen werden. Auch auf die Not in armen Ländern und den großartigen Einsatz von Hilfsorganisationen aufmerksam zu machen, war mir ein besonderes Anliegen“, erklärt Wagner über ihre «AWZ»-Rolle.Die charismatische Ärztin ist die letzte Hoffnung für Justus Albrecht (Matthias Brüggenolte), der auf der verzweifelten Suche nach seinem Bruder Finn (Christopher Kohn) ist. Der Arzt wird seit seinem Flugzeugabsturz in Angola vermisst und keiner weiß, ob er noch lebt. Justus beschließt sich selbst auf den Weg nach Angola zu machen, um Finn zu suchen. In einem Krankenhaus trifft Justus auf Dr. Ines Bandura. Sie ist seine letzte Hoffnung.