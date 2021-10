Super RTL startet «Idefix»-Animationsserie im November

TV-News

Anlässlich des Neustarts der französischen Serie startete der Kinder-Sender die „Super Asterix und Obelix Woche“ und zeigt an sieben Abenden sieben Filme.

Das Franchise rund um Asterix und Obelix erhält mitseine erste TV-Serie. Der Kindersender Super RTL startet die französische Animationsserie, bei der der treue Begleiter Idefix im Mittelpunkt steht, am Freitag, den 5. November. Die CGI-Serie spielt im Jahre 52 vor Christus, also bevor er auf Asterix und Obelix traf.Angekündigt wurden zunächst 39 Episoden mit einer Laufzeit von jeweils elf Minuten. Super RTL zeigt die Serie täglich um 19:45 Uhr. Dabei kommen neben neuen Fans auch alteingesessene Asterix-Zuschauer auf ihre Kosten, denn neben dem typischen Humor und bekannten Motiven werden auch bekannte Figuren aus der Comic- und Filmreihe einzelne Gastauftritte haben.Um den Start von «Idefix und die Unbeugsamen» möglichst prominent im Programm zu platzieren, hat Super RTL ab dem 5. November zudem die „Super Asterix und Obelix Woche“ ausgerufen. Bis zum 11. November zeigt der Sender jeden Abend um 20:15 Uhr einen Asterix-Film. Darunter sind die Titel «Asterix im Land der Götter», «Asterix – Sieg über Cäsar», «Asterix bei den Briten», «Asterix in Amerika», «Asterix und die Wikinger», «Asterix & Obelix gegen Caesar» und «Asterix & Obelix: Mission Kleopatra».