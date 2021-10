Quotencheck

40 Episoden ließ der Fernsehsender Sat.1 im Frühsommer produzieren.

In diesem Sommer reanimierte Sat.1 das ehemalige VOX-Quiz «Hast du Töne?», das seit den 1950ern im amerikanischen Radio und später im Fernsehen lief. «Name That Tune» gehört in den Vereinigten Staaten von Amerikanern zu den bekannten Quizshows des Landes, in Deutschland war die von Matthias Opdenhövel moderierte Sendung nie ein wirklich großer Erfolg.Die Firma Banijay Productions Germany stellte nun mit «Let the Music Play» 40 neue Folgen her, die von Amiaz Habtu («Die Höhle der Löwen») moderiert wurde. Zwischen 9. August und 1. Oktober 2021 wurde die Spielshow ausgestrahlt. Schon die Premiere tat sich auf dem 19.00-Uhr-Sendeplatz mit 0,78 Millionen Zuschauern schwer, nur 0,24 Millionen Zuschauer gehörten zu den Umworbenen. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei weit unterdurchschnittlichen fünfeinhalb Prozent.Am folgenden Dienstag ging das gesamte Interesse mit 0,66 Millionen spürbar zurück, aber bei den jungen Leuten wurden bessere 0,27 Millionen Zuschauer verbucht. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 6,4 Prozent. Der Sender Sat.1 hatte wirklich Pech, denn in den darauffolgenden Tagen stürzten die Reichweite von 0,62 über 0,44 bis auf 0,39 Millionen Zuschauer. Am fünften Tag der Woche musste man sich gar mit 3,3 Prozent zufriedengeben.Ganz anders sah das Bild eine Woche später aus, denn am 20. August waren 0,64 Millionen Zuschauer dabei. Obwohl die Reichweite bei den jungen Zuschauern mit 0,25 Millionen ebenfalls nicht besonders hoch war, fuhr man einen Staffelbestwert von 7,4 Prozent Marktanteil ein. In den darauffolgenden Tagen konnte die neue Show «Let the Music Play» zwar inhaltlich überzeugen, aber die jungen Zuschauer fehlten weiter. Meist waren die Marktanteile beim jungen Publikum unter fünf Prozent, die vorletzte Ausgabe Ende Oktober musste sich gar wieder mit 3,9 Prozent begnügen. Das Problem: Die für gewöhnlich niedrigen Sommerreichweiten wurden mit der kälteren Zeit auch nicht wirklich höher. Die vorletzte Ausgabe verbuchte nur 0,17 Millionen junge Menschen.Das Finale, gesendet am 1. Oktober, erreichte 0,45 Millionen Zuschauer, wovon 0,19 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Die Abrechnung fällt schlecht aus, denn nur 4,8 Prozent Marktanteil verbuchte die Gameshow. Die 40 Episoden kamen im Durchschnitt auf 0,57 Millionen Zuschauer, bei allen Zusehern wurden 2,8 Prozent Marktanteil generiert. Mit 0,22 Millionen Umworbenen ergatterte der Fernsehsender Sat.1 lediglich einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Trotz der mageren Quoten hat der Unterföhringer Sender neue Folgen für das kommende Jahr angekündigt.