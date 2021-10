Sky feiert Halloween

TV-News

Der Pay-TV-Sender zeigt zehn Tage lang rund um die Uhr rund 60 Horror-Filme. Die Titel stehen auch bei Sky Ticket auf Abruf bereit.

Sky Cinema zelebriert ab Freitag, 22. Oktober, über eine Woche lang das Gruselfest Halloween. Zwischen dem 22. und 31. Oktober verwandelt sich dafür der Sender Sky Cinema Thriller in Sky Cinema Halloween. Dort sind dann rund 60 Horrorfilm-Klassiker aus neun Jahrzehnten rund um die Uhr zu sehen. Alle Horror-Filme sind zudem auch mit Sky Q und auf dem Streamingdienst Sky Ticket jederzeit auf Abruf verfügbar.Von George A. Romeros stilprägenden Klassikern «Die Nacht der lebenden Toten» und «Zombie» über Kult-Reihen wie «Scream» und «Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast» bis zu neuen Schockern wie «Wrong Turn – The Foundation» ist das Angebot breit gefächert. Man wagt sogar einen Blick auf Filme aus der Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Jacques Tourneurs Werk von 1942 «Katzenmenschen» befindet sich ebenfalls im Angebot.Exklusiv bei Sky gibt es außerdem zahlreiche brandaktuelle Horrorhits. Etwa das Hinterwäldler-Horror-Reboot «Wrong Turn – The Foundation» (2021), Elizabeth Moss in Todesangst in «Der Unsichtbare» ► (2020) und die geniale Horror-Groteske «The Wolf of Snow Hollow» (2020) über die brutalen Morde eines vermeintlichen Werwolfes.