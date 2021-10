«Star Wars» lässt das restliche Filmprogramm hinter sich zurück

Quotennews

ProSieben sicherte sich mit Leichtigkeit den ersten Platz bei den Filmübertragungen. VOX fährt auch in der zweiten Woche mit Filmen besser als mit dem Serienabend.



Für ProSieben war es am vergangenen Abend mitnicht besonders schwer, die Spitzenposition vor den restlichen Filmübertragungen einzunehmen. Die 1,56 Millionen Fernsehende, die auf den Sender fanden, sorgten für einen starken Marktanteil von 6,3 Prozent. Bei den 0,51 Millionen Jüngeren kam eine solide Quote von 8,7 Prozent zustande. Der Actionfilm «Gemini Man» ► lag mit 0,53 Millionen Neugierigen weiterhin bei hohen 5,5 Prozent. Die 0,21 Millionen Umworbenen fielen hingegen auf annehmbare 7,7 Prozent Marktanteil zurück.Hinter diese Ergebnisse schob sich VOX . Der Sender war schon in der Vorwoche vom üblichen Serienprogramm abgewichen und fuhr nun mit verschiedenen Spielfilmen deutlich besser. Zunächst landete der Actionfilmmit 1,04 Millionen Zuschauern bei einem akzeptablen Wert von 3,9 Prozent. Bei den 0,40 Millionen Werberelevanten wurden passable 6,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Der Actionthrillerüberzeugte noch 0,65 Millionen und 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige. Hier kamen akzeptable Sehbeteiligungen von 3,8 sowie 6,0 Prozent zustande.RTLZWEI setzte ebenfalls auf einen Actionthriller und sicherte sich mit0,67 Millionen Filmfans und solide 2,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,24 Millionen Jüngeren musste man sich mit mäßigen 3,9 Prozent Marktanteil zufriedengeben. Ein Publikum von 0,49 Millionen Menschen beim Actionthrillererhöhte die Quote auf gute 3,1 Prozent. Die 0,16 Millionen Umworbenen stagnierten jedoch bei 3,9 Prozent.