VOD-Charts

Während an der Spitze mehrere Drama-Serien dominieren, prägt das Feld der VOD-Charts in dieser Woche das Genre Comedy.

Für alle die es noch nicht mitbekommen haben, die Netflix-Serie «Squid Game» ist erfolgreich, sehr erfolgreich. Mittlerweile haben mehr als 150 Millionen Zuschauer die neunteilige Serie weltweit abgerufen, nicht bekannt ist allerdings wie viele Zuschauer die teils langatmige Serie auch zu Ende geschaut haben. Nichtsdestotrotz muss man dem kalifornischen Streamingdienst zum Erfolg gratulieren, doch nicht nur «Squid Game» läuft hervorragend, auch die dritte Staffel der Thriller-Serie erfreut sich großer Beliebtheit. Dazu später mehr, denn wird beginnen die VOD-Charts in dieser Woche mit etwas fröhlicherem Programm. Platz zehn geht an die Cartoon-Serie, die in der 42. Kalenderwoche auf eine Bruttoreichweite von 2,54 Millionen kommt.Einen Rang davor reiht sich das Amazon-Erfolgsformatmit Michael Bully Herbig ein. Die Show in der zehn Comedians nicht lachen dürfen, unterhielt zwischen dem 15. und 21. Oktober 2,62 Millionen Zuschauer. Knapp davor landet die noch immer beliebte Sitcom. Die Nerds um Sheldon und Leonard zählen 2,68 Millionen Klicks. Das Genre Comedy belegt auch Platz sieben. Hier landet mit 2,72 Millionen Abrufen die SitcomEtwas weiter in der Vergangenheit liegt die Historien-Serie, die zwischen 2013 und 2017 beim US-Sender The CW im Programm war. 2,82 Millionen Zuschauer bescheren der Romanze Platz sechs. Und auch Rang fünf bleibt in dieser Woche unterhalb der Drei-Millionen-Marke:, ebenfalls längst ausgelaufen, markiert ein 2,93-millionenköpfiges Publikum. Laut „Goldmedia“ folgt auf Platz vier erneut, allerdings nicht die deutsche Version, die findet sich wie erwähnt auf Platz neun wieder. 3,13 Millionen Klicks reichten für Platz vier.Einen Platz auf dem Treppchen erntet auch in dieser Woche. Die spanische Netflix-Serie verliert allerdings mehr als die Hälfte ihrer Reichweite im Vergleich zur Vorwoche und büßt deshalb einen Platz ein. 3,59 Millionen Zuschauer bedeuten Platz drei. Deutlich davor liegt. Von der Thriller-Serie, die hierzulande den Beinamen „Du wirst mich lieben“ trägt, erschien vor sieben Tagen die dritte Staffel. Seitdem wollten 7,66 Millionen die Reihe von Greg Berlanti sehen. Unangefochten auf Rang eins bleibt damit auch zum dritten Mal in Folge der südkoreanische Exportschlager. Diesmal schaffte die Netflix-Serie 9,73 Millionen Abrufe, knapp drei Millionen weniger als im Vorwochenzeitraum.