Super Start für «Wer ist das Phantom?»

Quotennews

Am späten Abend erreichte «Late Night Berlin» den besten Wert in der aktuellen Staffel.

Steven Gätjen hat bei ProSieben eine neue Fernsehshow. In, das zwischen 20.15 und 22.40 Uhr andauert, spielt er mit Hilfe der Prominenten Nora Tschirner, Karoline Herfurth und Edin Hasanovic ein ausgeklügeltes Spiel. Seine Kandidaten wie Linda Zervakis, Tom Beck und Co. gehören nicht zu den gesuchten Mitspielern.War das Konzept nicht eindeutig genug? Die Premiere fiel mit 1,30 Millionen Fernsehzuschauern überschaubar aus, ProSieben sicherte sich einen Marktanteil von leicht überdurchschnittlichen 4,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren aber 0,80 Millionen Zuschauer dabei, sodass man auf überdurchschnittliche 11,5 Prozent Marktanteil kam. Zuletzt erreichte der Fernsehsender mit den Spielfilmen bis zu 1,89 Millionen Zuschauer, im Sommer überzeugte allerdings «Wer stiehlt mir die Show?» die jungen Leute. Dennoch: «Wer ist das Phantom?» performte gut.Zuletzt wurden nur wenige Menschen vonüberzeugt. Die Episoden in den vergangenen Wochen erreichten maximal 0,52 Millionen Fernsehzuschauer, seit dem Start der neuen Staffel waren maximal 8,0 Prozent bei den Werberelevanten möglich. Vor vier Wochen holte man gar nur 3,9 Prozent. Nun kam das Format mit Klaas Heufer-Umlauf auf 0,48 Millionen Zuschauer, wovon 0,35 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Mit 8,4 Prozent Marktanteil verbuchte man das beste Ergebnis seit Mai 2021.