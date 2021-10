«The Wonder Years» geht weiter

US-Fernsehen

Auch von «Home Economics» will sich der Fernsehsender ABC nicht trennen.

Mit dem Reboot der 1988er Serieist der Fernsehsender ABC zufrieden. Das Format holte nach der Premiere innerhalb von sieben Tagen 4,8 Millionen Fernsehzuschauer. Die Serie, die mittwochs um 20.30 Uhr gezeigt wird, wird als Coming-of-Age-Komödie bezeichnet, die sich um eine Bipoc-Familie dreht, die in Montgomery, Alabama, der späten 60er Jahren lebt.Die Geschichte wird aus der Perspektive des zwölf-jährigen Dean erzählt. Während Elisha Williams vor der Kamera steht, kommentiert Don Cheadle den erwachsenen Dean. Dulé Hill, Saycon Sengbloh, Laura Kariuki, Julian Lerner, Amari O'Neil und Milan Ray spielen ebenfalls in der Serie mit, die von 20th Television produziert und von Lee Daniels, Saladin K. Patterson, Fred Savage, Marc Velez und Bob Daily ausgeführt wird.Ebenfalls gut schlägt sich die zweite-Runde, die seit rund einem Monat mittwochs um 21.30 Uhr zu sehen ist. Wie schon «The Wonder Years» bestellte ABC neun weitere Episoden. Die Serie erreichte zuletzt etwa 3,6 Millionen Zuschauer. Inspiriert durch das Leben des Autors und ausführenden Produzenten Michael Colton, handelt die Comedy von der Beziehung zwischen drei erwachsenen Geschwistern in sehr unterschiedlichen finanziellen Situationen.