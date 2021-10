Die Reimanns wechseln zu Kabel Eins

TV-News

Kabel Eins nannte bei der Programm-Vorstellung für die kommenden Wochen und Monate zudem die Starttermine für «Berlin hinter Gittern» und «Deutschlands beste Miniaturbauer». Außerdem stellte man mit «Rosins Heldenküche» ein neues Format mit Frank Rosin vor.

Am Dienstag beraumte Marc Rasmus, Senderchef von Kabel Eins, eine Pressekonferenz ein, um neben etlichen Programm-Highlights auch einen prominenten Neuzugang zu enthüllen. „Das passt wie Arsch auf Eimer“, sagte Moderatorin Madita van Hülsen, als Manu und Konny Reimann als neue Sendergesichter vorgestellt wurden. Der Sender hat mit dem Auswandererduo eine „mehrjährige, exklusive Partnerschaft“ geschlossen und eist sie somit von RTLZWEI los, wo derzeit jedem Mittwoch neue Folgen von «Die Reimanns» im Programm sind. Für die beiden Bastler wird sich in der neuen Heimat allerdings wenig ändern, versprach Rasmus. Man setze den Fokus auf Authentizität und wolle die Reimanns bei ihren Unternehmungen begleiten.Das neue Format, das passend zum Sendersloganheißt, soll bereits im kommenden Januar an den Start gehen soll. Statt am Mittwoch gibt es die Sendung dann immer sonntags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zu sehen. Neben Konny solle auch Ehefrau Manu stärker in den Mittelpunkt der Joker-Pictures-Produktion gerückt werden, die derzeit an der Etablierung ihrer Kindermodelinie auf Hawaii arbeitet.Bis es soweit ist, dürfen sich die Kabel-Eins-Zuschauer auf weitere Neustarts freuen. Bereits am Donnerstag, 18. November, startet um 20:15 Uhr die Langzeit-Doku, für die zum ersten Mal alle sieben Berliner Justizvollzugsanstalten ihre Türen für ein Kamerateam öffneten. Die Doku begleitete drei Monate lang Anwärter bei ihrer Ausbildung zu Justizvollzugsbeamten. Zehn Tage später startet außerdem. Immer sonntags um 20:15 Uhr sucht Kabel Eins dann die besten Miniatur-Bastler des Landes. Fünf Teams treten jeweils mit einem Budget von 5.000 Euro gegeneinander an und müssen in drei Monaten ihre persönliche Miniaturwelt erschaffen. Den Siegern winken neben einem Preisgeld von 10.000 Euro auch eine temporäre Ausstellungsfläche im Miniatur Wunderland Hamburg. Wer gewinnt, entscheidet neben den Profis des Hamburger Touristen-Magneten auch Jury-Mitglied Tine Wittler, die ihr TV-Comeback feiert.Geht es um Kabel Eins darf natürlich auch Frank Rosin nicht fehlen, der ebenfalls eine neue Show bekommen wird. Ab dem 6. Januar 2022 gehtauf an den Start. Der Sternekoch gibt darin zehn jungen Menschen ohne Job und Perspektive eine neue Chance Fuß zu fassen. Er bittet die Teilnehmer in ein zweimonatiges Gastro-Bootcamp. Wer bis zum Ende durchhält, kann auf eine Koch-Ausbildung in einer Top-Gastronomie hoffen. Unterstützung bekommt Rosin dabei von bekannten Spitzenköchen wie Alexander Kumptner, The Duc Ngo, Andreu Genestra, Daniel Georgiev und Georg Broich, die Plätze in ihren Restaurants zur Verfügung stellen. «Rosins Heldenküche» ist eine Produktion von Redseven Entertainment. Frank Rosin ließ ebenfalls wissen, dass derzeit neue Folgen von «Rosins Restaurants» gedreht werden.