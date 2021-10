«The Comeback Girl» wird abgesetzt

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Showtime trennt sich von dem Projekt.

Noch ist keine Klappe gefallen, aber Showtime und Produzent Warner Bros. werden die Fernsehseriemit Kathryn Hahn nicht fortsetzen. Das Projekt sah eigentlich eine Miniserie vor, in der Hahn die legendäre Komikerin Joan Rivers spielen sollte, vor. Jedoch gab es Probleme mit den Rechten an der Schauspielerin. Neben Warner Bros. waren auch Atlas Entertainment und Berlanti Productions an der Serie beteiligt.Die Rechte an Rivers' Leben, die bei ihrer Tochter Melissa Rivers liegen, hatten sich die Produzenten nicht gesichert. Das Projekt hätte als nicht autorisiertes Projekt weitergeführt werden können, aber «The Comeback Girl» hätte keine von Rivers' Witzen oder Redensarten verwenden können und hätte natürlich riskiert, mit Melissa Rivers und ihrem Nachlass in Konflikt zu geraten.Es gab aber auch hinter den Kulissen Streit. Denn: Kathryn Hahn ist keine Jüdin, hätte allerdings eine jüdische Schauspielerin spielen sollen. Journalisten aus dem Time Magazine und die Podcasterin Sarah Silverman heizten das Thema als „Jewface“ an.