ProSieben plant Weihnachtsspecials von «The Masked Singer» und «Joko & Klaas gegen ProSieben»

Was fehlt zu einem gelungenen Weihnachtsfest? Geschenke? Weihnachtslieder? ProSieben ist dieser Meinung und garniert das Fest mit Masken und Wettkämpfen.

Ein Sprichwort lautet: The trend is your friend. Daher strahlt ProSieben nicht nur zwei-Staffeln pro Jahr aus, sondern plant nun auch eine Sonderausgabe der auf den Samstagabend gewechselten Maskenshow. Dort läuft es für ProSieben derzeit fantastisch. Man hat sogar dem langjährigen Marktführer RTL den Rang abgelaufen, da dort die runderneuerte Castingshow «Das Supertalent» noch nicht funktioniert. Zuletzt schaffte man zweimal 24,1 Prozent in der Zielgruppe – auch wenn die Werte auch schon mal die 30-Prozent-Marke hinter sich ließen, ist ein Viertel aller werberelevanten Zuschauer am Samstagabend keine Selbstverständlichkeit. Vier weitere Live-Episoden stehen noch aus. Eine fünfte wird es darüber hinaus geben, wie nun bekannt wurde.So plant ProSieben, also eine weihnachtlich angehauchte Sonderfolge, in der drei maskierte Promis in mehreren Gesangsrunden auftreten und Weihnachtslieder zum Besten geben. Die noch unbekannten Masken werden diesmal höchstwahrscheinlich keine bunten Tiere oder Monster sein, man kündigte vielmehr weihnachtliche Hauptfiguren an. Nach jeder Gesangsrunde soll das Studiopublikum für seinen Favoriten abstimmen. Matthias Opdenhövel wird einmal mehr als Moderator fungieren. Wann das Weihnachtsspecial ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.Und auch ein weiteres Erfolgsformat der Unterföhringer TV-Station soll die Zuschauer auf das Weihnachtsfest einstimmen. Von, dessen neue Staffel am 23. November startet, soll es ebenfalls eine Weihnachtsausgabe geben. Allerdings ließ ProSieben auch hierbei ein genaues Sendedatum vermissen. Der Sender ließ zudem eine Anfrage unbeantwortet, ob die Feiertagssendung Teil der fünf angekündigten Episoden seien. Dies würde durchaus Sinn ergeben, da die fünfte Folge am 21. Dezember auf Sendung geht.Das Konzept der Weihnachtsfolge sieht vor, dass Zuschauer aus dem Publikum vor Ort die Chance erhalten, in Spielen gegen Joko und Klaas anzutreten, um sich Geschenke zu erspielen. Moderiert wird die Show wie üblich von Steven Gätjen.