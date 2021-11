Schwächster Staffelstart für «Bauer sucht Frau»

Quotennews

Mit den überragenden Werten der Vorjahre kann das Format nicht mehr mithalten. Dennoch fanden über vier Millionen Zuschauer zu RTL.



Am gestrigen Abend startete die Kuppelsoapin die inzwischen 17. Staffel. Inka Bause sucht ein weiteres Mal nach den passenden Partnerinnen für elf Landwirte im Alter zwischen 24 und 60 Jahren sowie für eine Pferdwirtin. Dies zehn Folgen werden in diesem Jahr nicht nur montags gezeigt, sondern sind auch am Dienstag zur Primetime zu sehen. Im Vorjahr erfolgte der Staffelauftakt vor 4,90 Millionen Fernsehenden, was hervorragenden 16,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 1,56 Millionen Jüngeren kam zudem eine starke Quote von 18,1 Prozent zustande.Mit dem Auftakt der neuen Staffel fanden 4,06 Millionen Zuschauer zu RTL . Folglich startete das Format ein deutliches Stück unter dem Niveau der Vorjahre. Gemessen wurde ein starker Marktanteil von 13,6 Prozent. Zudem waren 1,05 Millionen Umworbene mit von der Partie. Mit dieser Zahl setzte sich das Format jedoch nicht an die Spitze der Tagesrangliste, sondern musste sich hinter der Doku bei ProSieben und der «Tagesschau» einreihen. Hier wurden noch hohe 14,1 Prozent Marktanteil eingefahren.Kabel Eins punktete parallel mit der Actionkomödie, für welche 1,25 Millionen Neugierige einschalteten. Dem Sender war eine hohe Sehbeteiligung von 4,4 Prozent sicher. Zudem ergatterten die 0,51 Millionen Werberelevanten einen starken Wert von 7,3 Prozent. Mit dem Horrorfilmsank die Reichweite auf 0,55 Millionen Menschen, so dass weiterhin hohe 4,2 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Die 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich auf hervorragende 9,6 Prozent.