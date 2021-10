BR-Rundfunkrat bestätigt Nitsche

Köpfe

Auch Andrea Kister darf ihren Job als Bereichsleiterin Politik weiter ausführen.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat getagt. In einer digitalen Schaltkonferenz, die bereits am 21. Oktober stattfand, wurden zwei Mitarbeiter bestätigt. Der öffentlich-rechtliche Sender wartete die schriftlichen Verfahren ab, um sich an die Presse zu wenden. So wurde die 61-jährige Andrea Kister für den Programmbereich Politik und Wirtschaft bestätigt. Sie übt diese Tätigkeit bereits seit April 2017 aus und wird bis Ende März 2027 dies auch weiterhin tun.«Report München»-Moderator Christian Nitsche bleibt Bereichsleiter Aktuelles und Chefredakteur. Er wird auch weiterhin die gesamte Berichterstattung zu politischen und gesellschaftlichen Ereignissen im Fernsehen, im Hörfunk und in den digitalen Kanälen verantworten. Unter seiner Leitung wurde BR5 in die Dachmarke BR24 umgewandelt. Der 50-Jährige ist ebenfalls seit April 2017 im Amt und wird seine zweite Amtsperiode im April 2022 beginnen.Außerdem hat der Rundfunkrat Jörg Ammon als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt. Die neue Amtszeit läuft vom 2. Februar 2022 bis 1. Februar 2027. Ammon gehört zum siebenköpfigen Rat, wovon fünf alle fünf Jahre gewählt werden. Die übrigen zwei Mitglieder werden gesetzlich vom Präsidenten des Bayerischen Landtags und des Präsidenten des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ernannt.