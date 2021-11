Christoph Maria Herbst: Ich muss nicht 70 Jahre sein, wenn mein Kind sein Abitur macht

Interview

von Markus Tschiedert 12. November 2021, 12:13 Uhr

Der Schauspieler ist in diesem Herbst mit «Es ist nur eine Phase, Hase» und «Contra» im Kino zu sehen. Bei den jungen Menschen ist Herbst beliebt, selbst hat er aber keine Kinder.

Der Herbst kommt, und das gleich doppelt. Denn Christoph Maria Herbst (55) will den Oktober gleich mit zwei neuen Kinofilmen erobern. In «Es ist nur eine Phase, Hase» (seit 14.10.) erlebt man ihn als Familienvater von drei Kindern, dessen Ehefrau (Christiane Paul) fremdgeht und ihn in eine Krise stürzt. Herbst selbst hat keine Kinder und lebt mit seiner langjährigen Partnerin Gisi in Köln. Film Nr. 2 heißt «Contra» (seit 28.10.). Darin spielt der gebürtige Wuppertaler einen Professor, der eine seiner Studentinnen (Nilam Faroog) rassistisch diskriminiert und vor einem Disziplinarverfahren steht. Den Professor spielt Herbst mit seiner natürlichen Glatze, für den Familienvater setzte er sich ein Toupet auf. Wir treffen den Star aus Serien wie «Stromberg» und aus Filmen wie «Der Vorname» im Hotel Dorint in der Augsburger Straße - ohne Toupet, dafür aber bestens gelaunt. Denn Christoph Maria Herbst weiß mit Worten witzig umzugehen. Wir sprachen mit ihm über Krisen, Kahlköpfe und Kinder.Das habe ich mich auch gefragt als ich das Buch von Maxim Leo und Jochen-Martin Gutsch zur Hand nahm, aber wird dann darin sehr schlüssig erklärt. Früher gab es den schönen Begriff Midlifecrisis dafür, und ich glaube, es ist nichts anderes. Alterspubertierender ist natürlich ein verstörender und irreführender Begriff.Ja, denn was ist es nun, Alter oder Pubertät? Beides geht ja nicht, sollte man denken. Damit soll aber gesagt werden, dass Pubertät eine verstörende Zeit ist, in der vieles im Umbruch ist, subjektiv empfunden, nicht gerade zum Guten. Die Stimme fängt an zu brechen, es wachsen auf einmal unschöne Dinge und Pickel an Stellen, die man vorher gar nicht hatte. Dann lässt auch noch die Libido nach, ebenso die Spannkraft. Das alles erlebt unsere Hauptfigur im Film: Paul Mann, der denkt, dass es nur eine Phase ist.Weiß ich nicht, wir behaupten im Film ja nur, das könnte wahr sein, was wir hier erzählen und gießen das in Bilder. Der eine oder andere kriegt damit sicherlich einen Spiegel vorgehalten, hat es so oder ähnlich schon mal erlebt, wird es aber nicht zugeben, kennt aber Freunde von Freunden, bei denen es so war.Ich bin jetzt 55 und frage mich, wann ist denn so eine alterspubertierende Zeit. Ende 40, Anfang 50 vielleicht. Ich habe in der Zeit meinen Gleitsegelschein gemacht. Vielleicht der Klassiker wie für andere der Motorradführerschein. Für mich war das aber keine bewusste Entscheidung, weil ich glaubte, in der Alterspubertät zu sein, sondern ich wollte schon als Kind fliegen.Das ist aber auch kein Hexenwerk. Die größte Angst bei den meisten ist ja, dass sie Höhenangst haben und glauben, sofort abzustürzen. Ist beides Quatsch. Höhenangst ist nämlich was ganz anderes. Da kann man nicht auf einen Turm steigen und runterschauen, hat mit Paragliding also nichts zu tun. Und abstürzen ist höchst unwahrscheinlich, denn das Ding will fliegen.Haare, die auf einmal wachsen – das war nie mein Thema (lacht). Natürlich nagt der Zahn der Zeit an uns allen, und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich das nicht auch an mir feststellen würde. Aber das ist für mich kein Thema, dass mich das in eine Krise versetzen würde.Das sagen Sie, vielleicht habe ich sie mir auch wachsen lassen und mir den Bauch tatsächlich angefressen. Es gibt Kollegen in den USA, die kriegen dafür einen Oscar. Aber es stimmt schon: Alles fake!Ich weiß ja, warum ich mein Haar so trage wie ich es trage. Gut, Frisur kann man das wirklich nicht nennen, was ich da auf dem Kopf habe. Aber es ist Wahnsinn, wie viel Geld ich allein an Shampoo spare. Morgens stehe ich auf, schaue im Spiegel und die Frisur sitzt. Und die Maskenbildner freuen sich sowieso: Du setzt mir einen Fifi auf und ich werde zu einer komplett anderen Person.Genau, damals hatte ich noch volles Haar und schnitt sie mir für den Bernd Stromberg soweit ab, dass ich nur noch diesen Kranz hatte. Aber ich stellte dann auch nach den Dreharbeiten fest, dass das ja total angenehm ist, die Haare kurz zu halten. Ganz einfach, und schon war ich einer der vielen Heiner Lauterbachs, die durch die Republik laufen.Willkommen heißen, ja! Man ist damit auch nicht alleine. Ich würde es nur noch schlimmer machen, zu versuchen, es zu ignorieren. Nein, dann wacht man morgens auf und es tut einem erst mal alles weh. Wenn man mit über 50 aufwacht und es tut nichts mehr weh, ist man wahrscheinlich tot. Man kann es also auch positiv sehen. Solange es zwickt, bin ich lebendig.