VOD-Charts

Wenig Bewegung gibt es an der Spitze, mit «Narcos: Mexico» und «Love Hard» treten gleich zwei Neustarts in Erscheinung.

Seit dem 5. November ist die romantische Comedyals Weihnachtsfilm bei Netflix verfügbar. In der ersten Woche wollten über zwei Millionen Menschen den Film mit Nina Dobrev sehen, für welchen Platz es in der Endabrechnung gereicht, dazu später mehr. Platz zehn geht in dieser Woche an die Nerds von, die zwischen dem 5. und 11. November auf eine Bruttoreichweite von 1,97 Millionen kamen.Ein weiteres Comedy-Format landet auf Platz neun.schaffte in den vergangenen sieben Tagen 2,02 Millionen Klicks. Die bei Netflix verfügbare Serie schafft nach einer Woche Pause die Rückkehr in diese Liste. Neu dabei istund der Reboot. Beide Sendungen teilen sich Rang sieben mit 2,06 Millionen Klicks.Knapp die Top5 verpasste der oben erwähnte Filmneustart, der in den ersten sieben Tagen ordentliche 2,26 Millionen Zuschauer zu Netflix lockte. Ein Klassiker folgt mitauf Platz fünf. Die Krankenhaus-Serie verbuchte eine Reichweite von 2,47 Millionen.folgt auf dem vierten Platz mit 2,58 Millionen Abrufen.Die Top3 starten mit, dessen dritten Staffel am vergangenen Freitag beim kalifornischen Streamingdienst an den Start ging. Seitdem verzeichnete die Krimi-Serie 2,87 Millionen Zuschauer. Ein großer Abstand besteht zu den oberen zwei Plätzen, wobei dort weiterhin eine klare Rollenverteilung herrscht.zählt beachtliche 6,03 Millionen Zuschauer, doch auch in der 45. Kalenderwoche ist weiter kein Vorbeikommen an dem südkoreanischen Hit, der mit 8,99 Millionen Klicks weiterhin das Feld dominiert.