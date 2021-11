Corona-Erkrankung der Nationalspieler befeuert RTL

Quotennews

Am Donnerstagabend verfolgten mehr als sechs Millionen Fernsehzuschauer die zwei Halbzeiten.

Der Fußball und Corona – eine lange Geschichte. Das jüngste Kapitel: Die Erkrankung des geimpften Nationalspielers Niklas Süle, der am Donnerstag nicht gegen Liechtenstein antreten konnte. Ebenfalls nicht mit von der Partie waren unter anderem Jamal Musiala, Serge Gnabry, Karim Adeyemi und der bekanntlich ungeimpfte Joshua Kimmich. Die Vorberichte liefen allerdings für RTL-Verhältnisse noch einen Tick besser. 4,03 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten zwischen 20.25 und 21.00 Uhr die Moderatorin Laura Papendick, die erneut Florian König krankheitsbedingt ersetzte. Der Marktanteil belief sich auf 13,6 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 1,03 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 14,5 Prozent. Beim Gesamtpublikum verbuchte Hansi Flicks Premiere am 2. September mit 3,95 Millionen Zuschauern den besten Wert. Bei den Umworbenen waren damals 1,20 Millionen Zuschauer dabei.Deutschland qualifizierte sich bereits am 11. Oktober für die Fußballweltmeisterschaft in Katar, weshalb die Partie in Wolfsburg für das Team von Flick auch kein bedeutender Fußball war. Der letzte Spieltag der Gruppe J erreichte mit der ersten Halbzeit 6,27 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 21,1 Prozent. Bei den jungen Leuten freute sich RTL über 1,70 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit 23,3 Prozent beziffert.Die zweite Halbzeit des Spiels, das mit 9:0 endete, wurde von 6,71 Millionen Zuschauern verfolgt. Das von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentierte Spiel verbuchte 27,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich RTL 25,9 Prozent. Bereits um 20.15 Uhr setzte RTL auf ein Special von, das sich erneut mit dem Thema Corona beschäftigte. Die Ausgabe wollten sich 3,60 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, sodass ein Marktanteil von 12,3 Prozent erzielt wurde. Bei den Werberelevanten kam das Format auf 1,23 Millionen sowie 17,9 Prozent.